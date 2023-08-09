https://ria.ru/20230809/rasstroystvo-1888936232.html

"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом

"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом - РИА Новости, 09.08.2023

"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом

Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи.

2023-08-09T12:00

2023-08-09T12:00

2023-08-09T12:00

правда тела

подкаст

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"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи. audio/mpeg

"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи. audio/mpeg

Эксперт эпизода - кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.1:45 что такое ARFID2:40 группы тех, кто избегает4:30 детская пищевая неофобия4:50 "продаем" внуку компот8:00 почему не любят фрукты-овощи9:30 учимся контактировать с едой11:00 на что похож глаз барана13:30 как лечить17:40 занимаемся самодиагностикойСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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