Рейтинг@Mail.ru
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:00 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/rasstroystvo-1888936232.html
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом - РИА Новости, 09.08.2023
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом
Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи.
2023-08-09T12:00
2023-08-09T12:00
правда тела
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888935826_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_589fa1f2c6d2e937e6b0539bef071f35.png
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом
Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи.
audio/mpeg
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом
Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.1:45 что такое ARFID2:40 группы тех, кто избегает4:30 детская пищевая неофобия4:50 "продаем" внуку компот8:00 почему не любят фрукты-овощи9:30 учимся контактировать с едой11:00 на что похож глаз барана13:30 как лечить17:40 занимаемся самодиагностикойСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888935826_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_3182ffb0531007f092848620e33688a9.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
подкаст, аудио
Правда тела, Подкаст
Правда тела

"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом

Правда тела
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи.
Эксперт эпизода - кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.
1:45 что такое ARFID
2:40 группы тех, кто избегает
4:30 детская пищевая неофобия
4:50 "продаем" внуку компот
8:00 почему не любят фрукты-овощи
9:30 учимся контактировать с едой
11:00 на что похож глаз барана
13:30 как лечить
17:40 занимаемся самодиагностикой
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
iTunes
Google Podcasts
Яндекс.Музыка
Castbox
Soundstream
ВКонтакте
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Редактор: Полина Панина
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
 
Правда телаПодкаст
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала