https://ria.ru/20230809/rasstroystvo-1888936232.html
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом - РИА Новости, 09.08.2023
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом
Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи.
2023-08-09T12:00
2023-08-09T12:00
2023-08-09T12:00
правда тела
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888935826_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_589fa1f2c6d2e937e6b0539bef071f35.png
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом
Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи.
audio/mpeg
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом
Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи.
audio/mpeg
Эксперт эпизода - кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.1:45 что такое ARFID2:40 группы тех, кто избегает4:30 детская пищевая неофобия4:50 "продаем" внуку компот8:00 почему не любят фрукты-овощи9:30 учимся контактировать с едой11:00 на что похож глаз барана13:30 как лечить17:40 занимаемся самодиагностикойСлушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:iTunesGoogle PodcastsЯндекс.МузыкаCastboxSoundstreamВКонтактеКак и где бесплатно подписаться на подкасты________Редактор: Полина ПанинаМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/08/1888935826_127:0:911:588_1920x0_80_0_0_3182ffb0531007f092848620e33688a9.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
"Правда тела". ARFID. Когда вкусовые предпочтения становятся диагнозом
Что такое ARFID, когда это расстройство выделили в отдельный диагноз и в какой момент вкусовые предпочтения начинают портить людям жизнь. Почему дети лучше всего воспринимают сладкий вкус, кому тяжело с врожденным талантом дегустатора и как понять – страдаете вы от избегающего ограничительного расстройства приема пищи.
Эксперт эпизода - кандидат психологических наук, клинический психолог Наталья Фомичева.
2:40 группы тех, кто избегает
4:30 детская пищевая неофобия
4:50 "продаем" внуку компот
8:00 почему не любят фрукты-овощи
9:30 учимся контактировать с едой
11:00 на что похож глаз барана
17:40 занимаемся самодиагностикой
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь:
Монтаж: Анастасия Паниоти
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Телеграме и канал в Яндекс.Дзене.