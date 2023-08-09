https://ria.ru/20230809/raketa-1888971528.html
"Ошеломляюще": австралийцев испугала российская ракета
"Ошеломляюще": австралийцев испугала российская ракета - РИА Новости, 09.08.2023
"Ошеломляюще": австралийцев испугала российская ракета
Отработавшие ступени российской ракеты "Союз-2.1б", сгоревшие в атмосфере, напугали и одновременно впечатлили жителей Австралии, сообщил местный телеканал... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T05:07
2023-08-09T05:07
2023-08-09T06:20
в мире
австралия
виктория (австралия)
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Отработавшие ступени российской ракеты "Союз-2.1б", сгоревшие в атмосфере, напугали и одновременно впечатлили жителей Австралии, сообщил местный телеканал 7News.Как отмечает 7News, в понедельник незадолго до полуночи по местному времени жители Австралии увидели пролетевший в небе "движущийся шар", что вызвало предположение, что это мог быть "метеор".При этом Австралийское космическое агентство подтвердило, что вспышки света в небе над штатом Виктория, сопровождавшиеся "громким хлопком", были связаны со входом в атмосферу отработавшей части "Союза".Свидетелями события, как указывает 7News, стало множество людей, они делились своими наблюдениями в соцсетях. "Это было похоже на начало землетрясения с дребезжанием окон, но без толчков. На самом деле это напугало меня", — написал один человек.При этом многие сообщили, что наблюдать за этим "было ошеломляюще". "Я был совершенно ошеломлен и загипнотизирован. Я не мог оторвать от этого глаз", — поделился впечатлениями другой австралиец.В свою очередь, профессор астрономии Суинбернского университета Алан Даффи рассказал мельнбурнской радиостанции 3AW, что это было "самое большое световое шоу", которое он когда-либо видел.В понедельник Минобороны России сообщило об успешном старте ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником с космодрома Плесецк. Спутник, запущенный в интересах ведомства, был выведен на орбиту, в настоящий момент с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь.
https://ria.ru/20230807/sputnik-1888728258.html
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РИА Новости
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в мире, австралия, виктория (австралия), россия, союз-2-1б, плесецк (космодром)
В мире, Австралия, Виктория (Австралия), Россия, Союз-2-1б, Плесецк (космодром)
"Ошеломляюще": австралийцев испугала российская ракета
7News: жителей Австралии напугали сгоревшие в атмосфере фрагменты ракеты "Союз-2.1б"
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости.
Отработавшие ступени российской ракеты "Союз-2.1б", сгоревшие в атмосфере, напугали и одновременно впечатлили жителей Австралии, сообщил местный телеканал 7News
.
Как отмечает 7News, в понедельник незадолго до полуночи по местному времени жители Австралии увидели пролетевший в небе "движущийся шар", что вызвало предположение, что это мог быть "метеор".
Запущенный с Плесецка военный спутник вывели на орбиту
При этом Австралийское космическое агентство подтвердило, что вспышки света в небе над штатом Виктория
, сопровождавшиеся "громким хлопком", были связаны со входом в атмосферу отработавшей части "Союза".
Свидетелями события, как указывает 7News, стало множество людей, они делились своими наблюдениями в соцсетях. "Это было похоже на начало землетрясения с дребезжанием окон, но без толчков. На самом деле это напугало меня", — написал один человек.
При этом многие сообщили, что наблюдать за этим "было ошеломляюще". "Я был совершенно ошеломлен и загипнотизирован. Я не мог оторвать от этого глаз", — поделился впечатлениями другой австралиец.
В свою очередь, профессор астрономии Суинбернского университета Алан Даффи рассказал мельнбурнской радиостанции 3AW, что это было "самое большое световое шоу", которое он когда-либо видел.
В понедельник Минобороны России
сообщило об успешном старте ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником с космодрома Плесецк
. Спутник, запущенный в интересах ведомства, был выведен на орбиту, в настоящий момент с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь.
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