https://ria.ru/20230809/raketa-1888971528.html

"Ошеломляюще": австралийцев испугала российская ракета

"Ошеломляюще": австралийцев испугала российская ракета - РИА Новости, 09.08.2023

"Ошеломляюще": австралийцев испугала российская ракета

Отработавшие ступени российской ракеты "Союз-2.1б", сгоревшие в атмосфере, напугали и одновременно впечатлили жителей Австралии, сообщил местный телеканал... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T05:07

2023-08-09T05:07

2023-08-09T06:20

в мире

австралия

виктория (австралия)

россия

союз-2-1б

плесецк (космодром)

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Отработавшие ступени российской ракеты "Союз-2.1б", сгоревшие в атмосфере, напугали и одновременно впечатлили жителей Австралии, сообщил местный телеканал 7News.Как отмечает 7News, в понедельник незадолго до полуночи по местному времени жители Австралии увидели пролетевший в небе "движущийся шар", что вызвало предположение, что это мог быть "метеор".При этом Австралийское космическое агентство подтвердило, что вспышки света в небе над штатом Виктория, сопровождавшиеся "громким хлопком", были связаны со входом в атмосферу отработавшей части "Союза".Свидетелями события, как указывает 7News, стало множество людей, они делились своими наблюдениями в соцсетях. "Это было похоже на начало землетрясения с дребезжанием окон, но без толчков. На самом деле это напугало меня", — написал один человек.При этом многие сообщили, что наблюдать за этим "было ошеломляюще". "Я был совершенно ошеломлен и загипнотизирован. Я не мог оторвать от этого глаз", — поделился впечатлениями другой австралиец.В свою очередь, профессор астрономии Суинбернского университета Алан Даффи рассказал мельнбурнской радиостанции 3AW, что это было "самое большое световое шоу", которое он когда-либо видел.В понедельник Минобороны России сообщило об успешном старте ракеты-носителя "Союз-2.1б" с военным спутником с космодрома Плесецк. Спутник, запущенный в интересах ведомства, был выведен на орбиту, в настоящий момент с космическим аппаратом поддерживается устойчивая телеметрическая связь.

https://ria.ru/20230807/sputnik-1888728258.html

https://ria.ru/20230808/luna-1888712100.html

австралия

виктория (австралия)

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в мире, австралия, виктория (австралия), россия, союз-2-1б, плесецк (космодром)