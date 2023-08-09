Рейтинг@Mail.ru
Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 09.08.2023 (обновлено: 17:12 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/putin-1889104089.html
Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте
Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте - РИА Новости, 09.08.2023
Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте
Президент РФ Владимир Путин установил временный порядок исполнения госгарантий, предоставленных в иностранной валюте: теперь они могут исполняться в рублях даже РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:44
2023-08-09T17:12
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин установил временный порядок исполнения госгарантий, предоставленных в иностранной валюте: теперь они могут исполняться в рублях даже без согласия получателя средств. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что исполнение обязательств Российской Федерации (гаранта) по государственным гарантиям, которые предоставлены в иностранной валюте (...) перед бенефициарами, являющимися российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, международными финансовыми организациями, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Указом", - говорится в документе.В нем, в частности, устанавливается, что исполнение обязательств по гарантиям РФ в иностранной валюте осуществляется в валюте Российской Федерации, то есть в рублях, если получатель средств предъявит такое требование, на его счет или счет третьего лица, открытый в российском банке."При этом в качестве третьего лица может выступать только российское юридическое лицо", - уточняется в указе.Если же бенефициар не изъявит желания получать выплаты по госгарантиям в рублях, обязательства РФ, согласно указу, все равно будут исполнены в российской национальной валюте. Средства будут перечисляться на рублевый банковский счет, открытый по заявлению Минфина РФ на имя бенефициара "в организации, выполняющей в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период функции агента правительства РФ по вопросам предоставления госгарантий". Сейчас этим агентом выступает ВЭБ.РФ."Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие из государственных гарантий, предоставленных до дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230809/vklad-1888976051.html
https://ria.ru/20230524/finansy-1873911083.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте

Путин установил временный порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин установил временный порядок исполнения госгарантий, предоставленных в иностранной валюте: теперь они могут исполняться в рублях даже без согласия получателя средств. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить, что исполнение обязательств Российской Федерации (гаранта) по государственным гарантиям, которые предоставлены в иностранной валюте (...) перед бенефициарами, являющимися российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, международными финансовыми организациями, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Указом", - говорится в документе.
Юани и доллары - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Объем вкладов россиян в нетоксичных валютах вырос, заявил эксперт
Вчера, 06:49
В нем, в частности, устанавливается, что исполнение обязательств по гарантиям РФ в иностранной валюте осуществляется в валюте Российской Федерации, то есть в рублях, если получатель средств предъявит такое требование, на его счет или счет третьего лица, открытый в российском банке.
"При этом в качестве третьего лица может выступать только российское юридическое лицо", - уточняется в указе.
Если же бенефициар не изъявит желания получать выплаты по госгарантиям в рублях, обязательства РФ, согласно указу, все равно будут исполнены в российской национальной валюте. Средства будут перечисляться на рублевый банковский счет, открытый по заявлению Минфина РФ на имя бенефициара "в организации, выполняющей в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период функции агента правительства РФ по вопросам предоставления госгарантий". Сейчас этим агентом выступает ВЭБ.РФ.
"Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие из государственных гарантий, предоставленных до дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в документе.
Граффити в поддержку рубля - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
Путин: Россия продолжает переход на использование национальных валют
24 мая, 17:18
 
РоссияЭкономикаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала