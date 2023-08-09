https://ria.ru/20230809/putin-1889104089.html

Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте

Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте - РИА Новости, 09.08.2023

Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте

Президент РФ Владимир Путин установил временный порядок исполнения госгарантий, предоставленных в иностранной валюте: теперь они могут исполняться в рублях даже РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:44

2023-08-09T15:44

2023-08-09T17:12

россия

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин установил временный порядок исполнения госгарантий, предоставленных в иностранной валюте: теперь они могут исполняться в рублях даже без согласия получателя средств. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что исполнение обязательств Российской Федерации (гаранта) по государственным гарантиям, которые предоставлены в иностранной валюте (...) перед бенефициарами, являющимися российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, международными финансовыми организациями, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Указом", - говорится в документе.В нем, в частности, устанавливается, что исполнение обязательств по гарантиям РФ в иностранной валюте осуществляется в валюте Российской Федерации, то есть в рублях, если получатель средств предъявит такое требование, на его счет или счет третьего лица, открытый в российском банке."При этом в качестве третьего лица может выступать только российское юридическое лицо", - уточняется в указе.Если же бенефициар не изъявит желания получать выплаты по госгарантиям в рублях, обязательства РФ, согласно указу, все равно будут исполнены в российской национальной валюте. Средства будут перечисляться на рублевый банковский счет, открытый по заявлению Минфина РФ на имя бенефициара "в организации, выполняющей в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период функции агента правительства РФ по вопросам предоставления госгарантий". Сейчас этим агентом выступает ВЭБ.РФ."Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие из государственных гарантий, предоставленных до дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в документе.

https://ria.ru/20230809/vklad-1888976051.html

https://ria.ru/20230524/finansy-1873911083.html

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россия, экономика, владимир путин