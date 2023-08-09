https://ria.ru/20230809/putin-1889104089.html
Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте
Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте - РИА Новости, 09.08.2023
Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте
Президент РФ Владимир Путин установил временный порядок исполнения госгарантий, предоставленных в иностранной валюте: теперь они могут исполняться в рублях даже РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:44
2023-08-09T15:44
2023-08-09T17:12
россия
экономика
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_0:296:3048:2011_1920x0_80_0_0_84207be3dac70635c92f7e1416185408.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин установил временный порядок исполнения госгарантий, предоставленных в иностранной валюте: теперь они могут исполняться в рублях даже без согласия получателя средств. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации."Установить, что исполнение обязательств Российской Федерации (гаранта) по государственным гарантиям, которые предоставлены в иностранной валюте (...) перед бенефициарами, являющимися российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, международными финансовыми организациями, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Указом", - говорится в документе.В нем, в частности, устанавливается, что исполнение обязательств по гарантиям РФ в иностранной валюте осуществляется в валюте Российской Федерации, то есть в рублях, если получатель средств предъявит такое требование, на его счет или счет третьего лица, открытый в российском банке."При этом в качестве третьего лица может выступать только российское юридическое лицо", - уточняется в указе.Если же бенефициар не изъявит желания получать выплаты по госгарантиям в рублях, обязательства РФ, согласно указу, все равно будут исполнены в российской национальной валюте. Средства будут перечисляться на рублевый банковский счет, открытый по заявлению Минфина РФ на имя бенефициара "в организации, выполняющей в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период функции агента правительства РФ по вопросам предоставления госгарантий". Сейчас этим агентом выступает ВЭБ.РФ."Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие из государственных гарантий, предоставленных до дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в документе.
https://ria.ru/20230809/vklad-1888976051.html
https://ria.ru/20230524/finansy-1873911083.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808332726_722:304:3048:2048_1920x0_80_0_0_8c0ddb29e828d2e759cc464c1c780149.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, владимир путин
Россия, Экономика, Владимир Путин
Путин установил порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте
Путин установил временный порядок исполнения госгарантий России по иностранной валюте
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин установил временный порядок исполнения госгарантий, предоставленных в иностранной валюте: теперь они могут исполняться в рублях даже без согласия получателя средств. Соответствующий указ опубликован на официальном портале
правовой информации.
"Установить, что исполнение обязательств Российской Федерации (гаранта) по государственным гарантиям, которые предоставлены в иностранной валюте (...) перед бенефициарами, являющимися российскими и иностранными юридическими и физическими лицами, международными финансовыми организациями, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Указом", - говорится в документе.
Объем вкладов россиян в нетоксичных валютах вырос, заявил эксперт
В нем, в частности, устанавливается, что исполнение обязательств по гарантиям РФ в иностранной валюте осуществляется в валюте Российской Федерации, то есть в рублях, если получатель средств предъявит такое требование, на его счет или счет третьего лица, открытый в российском банке.
"При этом в качестве третьего лица может выступать только российское юридическое лицо", - уточняется в указе.
Если же бенефициар не изъявит желания получать выплаты по госгарантиям в рублях, обязательства РФ, согласно указу, все равно будут исполнены в российской национальной валюте. Средства будут перечисляться на рублевый банковский счет, открытый по заявлению Минфина РФ на имя бенефициара "в организации, выполняющей в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период функции агента правительства РФ по вопросам предоставления госгарантий". Сейчас этим агентом выступает ВЭБ.РФ.
"Указ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие из государственных гарантий, предоставленных до дня вступления в силу настоящего указа", - говорится в документе.
Путин: Россия продолжает переход на использование национальных валют