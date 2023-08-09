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Приамурье вошло в десятку регионов России с наибольшим ростом турпотока - РИА Новости, 09.08.2023
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Амурская область
Амурская область
 
11:39 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/priamure-1889019348.html
Приамурье вошло в десятку регионов России с наибольшим ростом турпотока
Приамурье вошло в десятку регионов России с наибольшим ростом турпотока - РИА Новости, 09.08.2023
Приамурье вошло в десятку регионов России с наибольшим ростом турпотока
Турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, таким образом регион вошёл в десятку лидеров по России, сообщает правительство... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:39
2023-08-09T11:39
амурская область
амурская область
василий орлов (губернатор)
новости - туризм
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, таким образом регион вошёл в десятку лидеров по России, сообщает правительство Приамурья. Это показало исследование поездок россиян МТС Travel за январь-июль текущего года. Лидерами по приросту внутреннего турпотока к прошлогоднему уровню стали регионы Дальнего Востока. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, главные точки притяжения туристов в регионе - самый современный в России космодром Восточный и географическое положение – близость Китая. "Промышленные туры и уникальные международные мероприятия, такие как Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства, зимние спортивные игры на пограничной реке Амур уже привлекают людей. Уверен, благодаря запуску новых знаковых проектов в логистике, например, единственной в мире трансграничной канатной дороги, современного терминала аэропорта Благовещенска, открытия пассажирского движения по мосту Благовещенск–Хэйхэ, с каждым годом наш регион будет привлекать все больше туристов", - отметил Орлов. В министерстве экономического развития и внешних связей отмечают, что власти региона активно работают с отраслью – туроператорами, гостиничным бизнесом, инвесторами, поддерживают подготовку кадров для связанных сфер услуг. Развивают промышленный туризм, флагманом которого является космодром Восточный. Привлекательность региона продвигают на самых различных площадках, от СМИ до федеральных и международных выставок так, чтобы как можно больше людей захотели лично посетить область.
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амурская область, василий орлов (губернатор), новости - туризм
Амурская область, Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Новости - Туризм
Приамурье вошло в десятку регионов России с наибольшим ростом турпотока

Губернатор Орлов: турпоток в Приамурье вырос на 24 процента по сравнению с прошлым годом

© РИА Новости / Евгений Подольский | Перейти в медиабанкВид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР
Вид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Евгений Подольский
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Вид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, таким образом регион вошёл в десятку лидеров по России, сообщает правительство Приамурья.
Это показало исследование поездок россиян МТС Travel за январь-июль текущего года. Лидерами по приросту внутреннего турпотока к прошлогоднему уровню стали регионы Дальнего Востока. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, главные точки притяжения туристов в регионе - самый современный в России космодром Восточный и географическое положение – близость Китая.
«
"Промышленные туры и уникальные международные мероприятия, такие как Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства, зимние спортивные игры на пограничной реке Амур уже привлекают людей. Уверен, благодаря запуску новых знаковых проектов в логистике, например, единственной в мире трансграничной канатной дороги, современного терминала аэропорта Благовещенска, открытия пассажирского движения по мосту Благовещенск–Хэйхэ, с каждым годом наш регион будет привлекать все больше туристов", - отметил Орлов.
В министерстве экономического развития и внешних связей отмечают, что власти региона активно работают с отраслью – туроператорами, гостиничным бизнесом, инвесторами, поддерживают подготовку кадров для связанных сфер услуг. Развивают промышленный туризм, флагманом которого является космодром Восточный. Привлекательность региона продвигают на самых различных площадках, от СМИ до федеральных и международных выставок так, чтобы как можно больше людей захотели лично посетить область.
Первый вице-губернатор – председатель правительства Приморского края Вера Щербина - РИА Новости, 1920, 31.07.2023
Вера Щербина: Приморье привлекает инвесторов и туристов
31 июля, 01:00
 
Амурская областьАмурская областьВасилий Орлов (губернатор)Новости - Туризм
 
 
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