https://ria.ru/20230809/priamure-1889019348.html

Приамурье вошло в десятку регионов России с наибольшим ростом турпотока

Приамурье вошло в десятку регионов России с наибольшим ростом турпотока - РИА Новости, 09.08.2023

Приамурье вошло в десятку регионов России с наибольшим ростом турпотока

Турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, таким образом регион вошёл в десятку лидеров по России, сообщает правительство... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:39

2023-08-09T11:39

2023-08-09T11:39

амурская область

амурская область

василий орлов (губернатор)

новости - туризм

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, таким образом регион вошёл в десятку лидеров по России, сообщает правительство Приамурья. Это показало исследование поездок россиян МТС Travel за январь-июль текущего года. Лидерами по приросту внутреннего турпотока к прошлогоднему уровню стали регионы Дальнего Востока. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, главные точки притяжения туристов в регионе - самый современный в России космодром Восточный и географическое положение – близость Китая. "Промышленные туры и уникальные международные мероприятия, такие как Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства, зимние спортивные игры на пограничной реке Амур уже привлекают людей. Уверен, благодаря запуску новых знаковых проектов в логистике, например, единственной в мире трансграничной канатной дороги, современного терминала аэропорта Благовещенска, открытия пассажирского движения по мосту Благовещенск–Хэйхэ, с каждым годом наш регион будет привлекать все больше туристов", - отметил Орлов. В министерстве экономического развития и внешних связей отмечают, что власти региона активно работают с отраслью – туроператорами, гостиничным бизнесом, инвесторами, поддерживают подготовку кадров для связанных сфер услуг. Развивают промышленный туризм, флагманом которого является космодром Восточный. Привлекательность региона продвигают на самых различных площадках, от СМИ до федеральных и международных выставок так, чтобы как можно больше людей захотели лично посетить область.

https://ria.ru/20230731/scherbina-1886947980.html

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

амурская область, василий орлов (губернатор), новости - туризм