Приамурье вошло в десятку регионов России с наибольшим ростом турпотока
Губернатор Орлов: турпоток в Приамурье вырос на 24 процента по сравнению с прошлым годом
© РИА Новости / Евгений Подольский | Перейти в медиабанкВид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР
Вид на автомобильный мост через реку Амур, связывающий Благовещенск с городом Хэйхэ в КНР. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Турпоток в Амурскую область увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом, таким образом регион вошёл в десятку лидеров по России, сообщает правительство Приамурья.
Это показало исследование поездок россиян МТС Travel за январь-июль текущего года. Лидерами по приросту внутреннего турпотока к прошлогоднему уровню стали регионы Дальнего Востока. По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, главные точки притяжения туристов в регионе - самый современный в России космодром Восточный и географическое положение – близость Китая.
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"Промышленные туры и уникальные международные мероприятия, такие как Российско-Китайская ярмарка культуры и искусства, зимние спортивные игры на пограничной реке Амур уже привлекают людей. Уверен, благодаря запуску новых знаковых проектов в логистике, например, единственной в мире трансграничной канатной дороги, современного терминала аэропорта Благовещенска, открытия пассажирского движения по мосту Благовещенск–Хэйхэ, с каждым годом наш регион будет привлекать все больше туристов", - отметил Орлов.
В министерстве экономического развития и внешних связей отмечают, что власти региона активно работают с отраслью – туроператорами, гостиничным бизнесом, инвесторами, поддерживают подготовку кадров для связанных сфер услуг. Развивают промышленный туризм, флагманом которого является космодром Восточный. Привлекательность региона продвигают на самых различных площадках, от СМИ до федеральных и международных выставок так, чтобы как можно больше людей захотели лично посетить область.