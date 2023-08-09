https://ria.ru/20230809/predatelstvo-1888975434.html

В Польше уличили Зеленского в предательском намерении

В Польше уличили Зеленского в предательском намерении - РИА Новости, 09.08.2023

В Польше уличили Зеленского в предательском намерении

США, Германия и примкнувшая к ним Украина хотят сменить нынешнее правое правительство в Варшаве, с таким утверждением в статье на портале TVP выступил польский... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T06:33

2023-08-09T06:33

2023-08-09T07:45

в мире

польша

германия

украина

право и справедливость

нато

евросоюз

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/19/1775023066_0:230:2692:1744_1920x0_80_0_0_faa5b3ae3d86cd7d3ef6748ce9b68080.jpg

МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. США, Германия и примкнувшая к ним Украина хотят сменить нынешнее правое правительство в Варшаве, с таким утверждением в статье на портале TVP выступил польский политолог, профессор Лодзинского университета Пшемыслав Журавский.Как отмечает профессор, с мая произошел ряд дипломатических инцидентов в польско-украинских отношениях, что вызывает удивление и разочарование в Варшаве, однако международный контекст этих событий имеет "западное измерение".Так, по утверждению Журавского, Германия стремится "свергнуть" враждебную ей правящую в Польше правую партию "Право и справедливость" ("ПиС"), так как якобы стремится в будущем наладить отношения с Россией. А демократическая администрация в США, по его мнению, считает нынешнее польское руководство помехой на пути к гармоничному сотрудничеству между Штатами, ФРГ и Польшей."Таким образом, они, как и Германия, делают ставку на свержение нынешнего правительства Польши на следующих выборах", - заявляет политолог. При этом Украина стремится вступить в НАТО, что главным образом зависит от США, и в ЕС, что в основном зависит от Германии, продолжает он."Один (дипломатический. – ред.) инцидент — это случайность, два — неудача, три — политическая линия, а четыре — абсолютная уверенность в том, что действие сознательное и решительное", - указывает он. Украинское руководство, как считает профессор, решило пойти по пути конфликта с нынешним правительством и хочет показать его недееспособным и конфликтующим с соседями.Это, по его словам, сделано с целью "утопить" правящую партию на предстоящих выборах. По его словам, потеря "ПиС" даже нескольких процентов в пользу националистов из "Конфедерации" может стоить победы во время голосования. "Цель этой игры — смена польского правительства", - утверждает он.Однако "невежество" Киева в отношении польской политической сцены может негативно сказаться на двусторонних отношениях, предупреждает профессор. "Есть серьезная угроза, что Вашингтон и Киев по собственному желанию потеряют польского союзника, а выиграют на этом Германия и Россия", - резюмирует Журавский.Очередные выборы в парламент Польши пройдут 15 октября. Согласно данным последних соцопросов, правящая партия "Право и справедливость" (PiS) по-прежнему занимает первое место с 33% голосов респондентов. Однако оппозиционный блок "Гражданская коалиция" готовы поддержать лишь на 1% меньше избирателей (32%). Третье место, по данным соцопроса, с результатом 8% получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".Власти Польши ранее признали, что отношения с Украиной в последнее время ухудшились на фоне высказываний украинских политиков. Один из спорных вопросов - отказ Польши открыть свою границу для украинского зерна. Киев считает это решение популизмом. Варшава заявляет, что уже и так много помогает Украине и имеет право защищать свое сельское хозяйство, не выслушивая критику вместо благодарности.

https://ria.ru/20230807/podolyak-1888534239.html

https://ria.ru/20230802/konflikt-1887868767.html

польша

германия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, германия, украина, право и справедливость, нато, евросоюз, сша