Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы
Вайно стал главой оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в ВОВ
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие на параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы, председателем назначен глава администрации президента Антон Вайно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с празднованием в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: 1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 2. Утвердить прилагаемое положение об Организационном комитете по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 3. Назначить председателем Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов руководителя администрации президента РФ Вайно А.Э.", - говорится в документе.
Отмечается, что главе оргкомитета необходимо в двухмесячный срок утвердить его состав. Кроме того, кабмину РФ поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 августа.