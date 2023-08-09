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Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 09.08.2023
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15:52 09.08.2023 (обновлено: 16:50 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/prazdnovanie-1889106517.html
Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы
Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 09.08.2023
Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы
Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы, председателем назначен... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:52
2023-08-09T16:50
владимир путин
великая отечественная война (1941-1945)
общество
антон вайно
день победы
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы, председателем назначен глава администрации президента Антон Вайно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с празднованием в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: 1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 2. Утвердить прилагаемое положение об Организационном комитете по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 3. Назначить председателем Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов руководителя администрации президента РФ Вайно А.Э.", - говорится в документе.Отмечается, что главе оргкомитета необходимо в двухмесячный срок утвердить его состав. Кроме того, кабмину РФ поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 августа.
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владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), общество, антон вайно, день победы
Владимир Путин, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество, Антон Вайно, День Победы
Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы

Вайно стал главой оргкомитета по подготовке к празднованию 80-й годовщины Победы в ВОВ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Военнослужащие на параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Военнослужащие на параде, посвященном годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы, председателем назначен глава администрации президента Антон Вайно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В связи с празднованием в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: 1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 2. Утвердить прилагаемое положение об Организационном комитете по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 3. Назначить председателем Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов руководителя администрации президента РФ Вайно А.Э.", - говорится в документе.
Отмечается, что главе оргкомитета необходимо в двухмесячный срок утвердить его состав. Кроме того, кабмину РФ поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.
Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 августа.
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Владимир ПутинВеликая Отечественная война (1941-1945)ОбществоАнтон ВайноДень Победы
 
 
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