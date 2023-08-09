https://ria.ru/20230809/prazdnovanie-1889106517.html

Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы

Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы - РИА Новости, 09.08.2023

Путин подписал указ об оргкомитете по празднованию 80-й годовщины Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы, председателем назначен... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:52

2023-08-09T15:52

2023-08-09T16:50

владимир путин

великая отечественная война (1941-1945)

общество

антон вайно

день победы

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об образовании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы, председателем назначен глава администрации президента Антон Вайно, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В связи с празднованием в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю: 1. Образовать Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 2. Утвердить прилагаемое положение об Организационном комитете по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 3. Назначить председателем Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов руководителя администрации президента РФ Вайно А.Э.", - говорится в документе.Отмечается, что главе оргкомитета необходимо в двухмесячный срок утвердить его состав. Кроме того, кабмину РФ поручено обеспечить финансирование соответствующих расходов.Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 9 августа.

https://ria.ru/20230808/vyplaty-1888955476.html

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владимир путин, великая отечественная война (1941-1945), общество, антон вайно, день победы