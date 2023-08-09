https://ria.ru/20230809/pozhar-1889126207.html

В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на территории завода

В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на территории завода - РИА Новости, 09.08.2023

В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на территории завода

Открытый огонь на месте взрыва на складе с пиротехникой на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде удалось ликвидировать на площади 400... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:16

2023-08-09T17:16

2023-08-09T17:27

происшествия

сергиев посад

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Открытый огонь на месте взрыва на складе с пиротехникой на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде удалось ликвидировать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что к ликвидации последствий взрыва привлечены 350 человек и 84 единицы техники, а также 12 кинологических расчетов.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

https://ria.ru/20230809/vzryv-1889100128.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на складе в сергиевом посаде