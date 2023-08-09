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В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на территории завода - РИА Новости, 09.08.2023
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17:16 09.08.2023 (обновлено: 17:27 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/pozhar-1889126207.html
В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на территории завода
В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на территории завода - РИА Новости, 09.08.2023
В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на территории завода
Открытый огонь на месте взрыва на складе с пиротехникой на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде удалось ликвидировать на площади 400... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:16
2023-08-09T17:27
происшествия
сергиев посад
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Открытый огонь на месте взрыва на складе с пиротехникой на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде удалось ликвидировать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ."Объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что к ликвидации последствий взрыва привлечены 350 человек и 84 единицы техники, а также 12 кинологических расчетов.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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сергиев посад
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происшествия, сергиев посад, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв на складе в сергиевом посаде
Происшествия, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
В Сергиевом Посаде ликвидировали открытое горение на территории завода

В Сергиевом Посаде ликвидировали возгорание на заводе, где прогремел взрыв

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области | Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
Разбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Московской области
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Разбор завалов на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Открытый огонь на месте взрыва на складе с пиротехникой на оптико-механическом заводе в подмосковном Сергиевом Посаде удалось ликвидировать на площади 400 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
"Объявлена ликвидация открытого горения на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что к ликвидации последствий взрыва привлечены 350 человек и 84 единицы техники, а также 12 кинологических расчетов.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. 9 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Воробьев: в цеху Сергиева Посада, где прогремел взрыв, начиняли пиротехнику
Вчера, 15:35
 
ПроисшествияСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
 
 
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