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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:31 09.08.2023 (обновлено: 15:42 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/poteri-1889099681.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении - РИА Новости, 09.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении
Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:31
2023-08-09T15:42
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
херсонская область
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, орудие "Гиацинт-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ."На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие "Гиацинт-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
херсонская область
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Херсонская область
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли за сутки до 50 военных и гаубицу Д-30 на Херсонском направлении

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военные
Раненые украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Российские подразделения на херсонском направлении за минувшие сутки уничтожили до 50 украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийскую систему М777 производства США, орудие "Гиацинт-Б", самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", а также гаубицу Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ.
«
"На Херсонском направлении в результате огневого поражения в течение суток уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, орудие "Гиацинт-Б", самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также гаубица Д-30", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
8 августа, 16:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 08.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьХерсонская область
 
 
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