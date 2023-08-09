https://ria.ru/20230809/postradavshie-1889041516.html

При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали более 40 человек

При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали более 40 человек - РИА Новости, 09.08.2023

При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали более 40 человек

Число пострадавших при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде достигло 45, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:54

2023-08-09T12:54

2023-08-09T13:46

россия

происшествия

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде достигло 45, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в телеграм-канале."Известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации", — говорится в публикации.На месте ЧП работают все аварийно-спасательные службы, пожар локализован, начался разбор завалов. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, под обломками могут находиться пять человек.Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.Взрыв прогремел в 10:40 на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.Подмосковный главк СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала компания "Пиро-Росс". Как следует из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора, этой фирме в марте вынесли предостережение в связи с возможными "нарушениями обязательных требований".С апреля компания "Пиро-Росс" в едином реестре юридических лиц числится банкротом из-за задолженностей по налогам, сборам и штрафам.Как указано на сайте завода, АО "ЗОМЗ" — ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В списке выпускаемой продукции офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.

https://ria.ru/20230809/razrusheniya-1889050397.html

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LIVE: Последствия взрыва в Сергиевом Посаде LIVE: Последствия взрыва в Сергиевом Посаде 2023-08-09T12:54 true PT349M24S

Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий 2023-08-09T12:54 true PT0M06S

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россия, происшествия, взрыв на складе в сергиевом посаде