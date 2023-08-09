https://ria.ru/20230809/postradavshie-1889041516.html
При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали более 40 человек
При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали более 40 человек - РИА Новости, 09.08.2023
При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали более 40 человек
Число пострадавших при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде достигло 45, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:54
2023-08-09T12:54
2023-08-09T13:46
россия
происшествия
взрыв на складе в сергиевом посаде
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Число пострадавших при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде достигло 45, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в телеграм-канале."Известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации", — говорится в публикации.На месте ЧП работают все аварийно-спасательные службы, пожар локализован, начался разбор завалов. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, под обломками могут находиться пять человек.Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.Взрыв прогремел в 10:40 на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.Подмосковный главк СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала компания "Пиро-Росс". Как следует из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора, этой фирме в марте вынесли предостережение в связи с возможными "нарушениями обязательных требований".С апреля компания "Пиро-Росс" в едином реестре юридических лиц числится банкротом из-за задолженностей по налогам, сборам и штрафам.Как указано на сайте завода, АО "ЗОМЗ" — ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В списке выпускаемой продукции офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.
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LIVE: Последствия взрыва в Сергиевом Посаде
LIVE: Последствия взрыва в Сергиевом Посаде
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Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий
Кадры с места взрыва на складе пиротехнических изделий
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россия, происшествия, взрыв на складе в сергиевом посаде
Россия, Происшествия, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде
При взрыве на складе в Сергиевом Посаде пострадали более 40 человек
Власти Подмосковья: число пострадавших при взрыве в Сергиевом Посаде превысило 40
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Число пострадавших при взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде достигло 45, сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов в телеграм-канале
.
"Известно о 45 пострадавших, шесть из них в реанимации", — говорится в публикации.
На месте ЧП работают все аварийно-спасательные службы, пожар локализован, начался разбор завалов. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, под обломками могут находиться пять человек.
Взрывной волной повреждены около 20 многоквартирных домов, две школы, спорткомплекс "Луч" и колледж.
Взрыв прогремел в 10:40 на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде.
Подмосковный главк СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
ЧП произошло на складе пиротехники, который арендовала компания "Пиро-Росс". Как следует из документов о профилактических мероприятиях Центрального управления Ростехнадзора, этой фирме в марте вынесли предостережение в связи с возможными "нарушениями обязательных требований".
С апреля компания "Пиро-Росс" в едином реестре юридических лиц числится банкротом из-за задолженностей по налогам, сборам и штрафам.
Как указано на сайте завода, АО "ЗОМЗ" — ведущий разработчик и производитель оптических и оптико-электронных приборов для силовых структур, промышленности и здравоохранения. В списке выпускаемой продукции офтальмологическое оборудование, бинокли, лор-оборудование и дефибрилляторы.
Власти устранят разрушения из-за взрыва в Сергиевом Посаде за свой счет