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Минобороны Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/postavki-1889153159.html
Минобороны Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине
Минобороны Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине - РИА Новости, 09.08.2023
Минобороны Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине
Германия за неделю поставила Украине две стартовые установки для системы Patriot и свыше 3 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:25
2023-08-09T19:25
специальная военная операция на украине
украина
германия
россия
олаф шольц
сергей лавров
владимир зеленский
нато
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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине две стартовые установки для системы Patriot и свыше 3 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ. В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка двух пусковых установок для системы Patriot, свыше 6 тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 100 пулеметов MG5 производителя Heckler &amp; Koch, пять бронированных авто, 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, четыре разведывательных дрона и свыше десяти военных грузовиков. Также было поставлено 140 тысяч аптечек и 20 тысяч тактических очков. Неделей ранее издание Welt, ссылаясь на еженедельно обновляемый список, заявило, что Германия замедляет поставки обещанного в мае в ходе встречи канцлера Олафа Шольца с Владимиром Зеленским оружия. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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украина, германия, россия, олаф шольц, сергей лавров, владимир зеленский, нато
Специальная военная операция на Украине, Украина, Германия, Россия, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
Минобороны Германии рассказало о недельных поставках оружия Украине

Минобороны Германии: Берлин за неделю поставил две установки ЗРК Patriot и снаряды Киеву

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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БЕРЛИН, 9 авг - РИА Новости. Германия за неделю поставила Украине две стартовые установки для системы Patriot и свыше 3 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, следует из обновленного списка на сайте министерства обороны ФРГ.
В обновленном списке, где еженедельно публикуются данные о немецкой военной помощи Киеву, указана поставка двух пусковых установок для системы Patriot, свыше 6 тысяч дымовых боеприпасов калибра 155 миллиметров, 100 пулеметов MG5 производителя Heckler & Koch, пять бронированных авто, 10 гусеничных вездеходов шведского производства Bandvagn 206, четыре разведывательных дрона и свыше десяти военных грузовиков. Также было поставлено 140 тысяч аптечек и 20 тысяч тактических очков.
Неделей ранее издание Welt, ссылаясь на еженедельно обновляемый список, заявило, что Германия замедляет поставки обещанного в мае в ходе встречи канцлера Олафа Шольца с Владимиром Зеленским оружия.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Немецкая боевая машина пехоты Marder - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Германия замедлила поставки обещанного Украине оружия, пишут СМИ
4 августа, 15:53
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаГерманияРоссияОлаф ШольцСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
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