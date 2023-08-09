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Появилось видео с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
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12:11 09.08.2023
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Появилось видео с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
Появилось видео с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023
Появилось видео с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде
РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:11
2023-08-09T12:11
происшествия
сергиев посад
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Появилось видео с последствиями взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. На кадрах видно, что у ближайших зданий выбило стекла и идет сильный дым. Ранее стало известно, что инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса. По информации областной прокуратуры, взрыв прогремел на складе пиротехнических изделий.МЧС сообщило, что пострадали 25 человек, из них двое госпитализированы.Загорский оптико-механический завод (АО "ЗОМЗ") находится по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной армии, 212 В. На предприятии объявлена тотальная эвакуация, в том числе в арендованных цехах.
сергиев посад
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происшествия, сергиев посад, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Сергиев Посад, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Появилось видео с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Появилось видео с последствиями взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде

© РИА Новости / Валерия Кузнецова | Перейти в медиабанкДым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв
Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Валерия Кузнецова
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Дым над территорией Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, где произошел взрыв. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Появилось видео с последствиями взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде.

На кадрах видно, что у ближайших зданий выбило стекла и идет сильный дым.
Ранее стало известно, что инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса. По информации областной прокуратуры, взрыв прогремел на складе пиротехнических изделий.
МЧС сообщило, что пострадали 25 человек, из них двое госпитализированы.
Загорский оптико-механический завод (АО "ЗОМЗ") находится по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной армии, 212 В. На предприятии объявлена тотальная эвакуация, в том числе в арендованных цехах.
 
ПроисшествияСергиев ПосадМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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