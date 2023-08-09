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Появилось видео с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

Появилось видео с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде - РИА Новости, 09.08.2023

Появилось видео с последствиями взрыва на заводе в Сергиевом Посаде

РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:11

2023-08-09T12:11

2023-08-09T12:11

происшествия

сергиев посад

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Появилось видео с последствиями взрыва на оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде. На кадрах видно, что у ближайших зданий выбило стекла и идет сильный дым. Ранее стало известно, что инцидент произошел из-за нарушения технологического процесса. По информации областной прокуратуры, взрыв прогремел на складе пиротехнических изделий.МЧС сообщило, что пострадали 25 человек, из них двое госпитализированы.Загорский оптико-механический завод (АО "ЗОМЗ") находится по адресу: Сергиев Посад, проспект Красной армии, 212 В. На предприятии объявлена тотальная эвакуация, в том числе в арендованных цехах.

сергиев посад

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, сергиев посад, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)