https://ria.ru/20230809/popravki-1889127281.html

Поправки в закон об охране Байкала помогут обезопасить людей от схода селей

Поправки в закон об охране Байкала помогут обезопасить людей от схода селей - РИА Новости, 09.08.2023

Поправки в закон об охране Байкала помогут обезопасить людей от схода селей

Поправки в действующую редакцию федерального закона "Об охране озера Байкал" позволят построить селезащитные сооружения, чтобы обезопасить людей, проживающих в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:19

2023-08-09T17:19

2023-08-09T17:44

общество

жкх

байкал

слюдянский район

игорь кобзев

госдума рф

иркутская область

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ИРКУТСК, 9 авг - РИА Новости. Поправки в действующую редакцию федерального закона "Об охране озера Байкал" позволят построить селезащитные сооружения, чтобы обезопасить людей, проживающих в Слюдянском районе, а также Байкал – от попадания в озеро отходов БЦБК, сказал во время прямой линии губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Во время прямого эфира Игоря Кобзева жители региона задавали много вопросов относительно обсуждаемых в Госдуме РФ поправках в закон "Об охране озера Байкал". "Изменения приняты в первом чтении, депутаты и общественность продолжают работать над ними, мы со своей стороны готовим обсуждения. Можно предложить сделать в законопроекте этапность работ, которые необходимо провести после окончательного принятия поправок. На первом этапе – восстановление селезащитных сооружений в Слюдянском районе. Для меня это вопрос принципиальный. Мы в этом году по Байкальску ощутили последствия селевых потоков, до сих пор их устраняем", - сказал Игорь Кобзев. Губернатор отметил, что необходимость строительства селезащитных сооружений в Слюдянском районе обусловлена как важностью обеспечения безопасности более трех тысяч жителей, проживающих в зоне высокой опасности схода селя, так и защиты экологии озера, безопасной эксплуатации двух федеральных трасс – автомобильной и железнодорожной. На Солзанском полигоне промышленных отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината сейчас хранится около шести миллионов кубометров различных отходов и надшламовых вод. Нельзя допустить их попадания в Байкал. Также Игорь Кобзев акцентировал внимание слушателей прямой линии на то, что корректировка действующего закона носит временный характер – до 2030 года, и четко регламентирует разрешенные виды работ в Центральной экологической зоне. Благодаря новой редакции закона органы местного самоуправления смогут оформить права муниципальной собственности на участки под кладбища, там где сегодня существуют проблемы с местами захоронений. При этом все мероприятия, которые потребуют проведения вырубок, будет сопровождать лесовосстановление в соотношении пять к одному.

https://ria.ru/20230722/baykal-1885242168.html

https://ria.ru/20230518/irkutsk-1872345514.html

байкал

слюдянский район

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общество, жкх, байкал, слюдянский район, игорь кобзев, госдума рф