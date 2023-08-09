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Источник: Байден запросит у конгресса десять миллиардов долларов для ВСУ

Источник: Байден запросит у конгресса десять миллиардов долларов для ВСУ - РИА Новости, 10.08.2023

Источник: Байден запросит у конгресса десять миллиардов долларов для ВСУ

Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса дополнительно более десяти миллиардов долларов на выделение новой помощи Украине, заявил РИА Новости... РИА Новости, 10.08.2023

2023-08-09T23:10

2023-08-09T23:10

2023-08-10T00:04

украина

в мире

джо байден

сша

верховная рада украины

евросоюз

владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса дополнительно более десяти миллиардов долларов на выделение новой помощи Украине, заявил РИА Новости знакомый с ситуацией источник в Вашингтоне."Ожидается, что сумма превысит десять миллиардов", — сказал собеседник агентства. По его словам, американский лидер планирует обратиться с этим запросом 10 августа.В среду днем представитель Совета по национальной безопасности Белого дома сообщил, что американским властям пока нечего объявить по поводу нового возможного обращения Байдена к законодательному органу.Как ранее писали ведущие американские СМИ, конгресс уже выделил Администрации Белого дома 43 миллиарда долларов на оказание различных видов помощи киевскому режиму.При этом в конце июля Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно тех средств, которые западные страны выделяют ей для поддержки. В то же время Верховная рада сообщила, что почти половину всех поступлений в бюджет страны в этом году составила зарубежная помощь. Речь идет о 25,3 миллиарда долларов. Уточняется, что крупнейшим донором остается ЕС, который предоставил 11,43 миллиарда долларов льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Еще 3,59 миллиарда долларов поступили от Международного валютного фонда, а также 1,76 миллиарда долларов — от Канады.

https://ria.ru/20230730/tramp-1887142576.html

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889107834.html

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украина, в мире, джо байден, сша, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский