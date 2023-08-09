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Байден попросит у конгресса новые средства для ВСУ, сообщили СМИ

Байден попросит у конгресса новые средства для ВСУ, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.08.2023

Байден попросит у конгресса новые средства для ВСУ, сообщили СМИ

Президент США Джо Байден в четверг, как ожидается, представит запрос к американскому конгрессу на новое финансирование военной помощи Украине на миллиарды... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T22:15

2023-08-09T22:15

2023-08-09T23:10

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ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден в четверг, как ожидается, представит запрос к американскому конгрессу на новое финансирование военной помощи Украине на миллиарды долларов, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. "Президент Джо Байден, как ожидается, обнародует свой запрос на дополнительную помощь Украине в четверг", - говорится в публикации. По данным собеседников издания, сумма нового запроса к американским законодателем исчисляется миллиардами долларов, а помимо поставок вооружений Киеву включает в себя и другую помощь со стороны Штатов. Также в рамках запроса к конгрессу администрация Байдена намерена просить о выделении средств на помощь Тайваню. Как пишет газета, поддержка очередного запроса со стороны конгрессменов может быть получена одновременно с принятием механизма, направленного на новое сокращение расходов американского правительства. Во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила журналистам, что администрация США располагает как минимум 6 миллиардами долларов на помощь Украине и может ее пока продолжать, не обращаясь к конгрессу за дополнительным финансированием. Тогда же официальный представитель американского госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине на текущей неделе. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20230809/vybory-1889130522.html

https://ria.ru/20230809/ukraina-1889037030.html

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в мире, украина, джо байден, сша, нато