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После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека
После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека - РИА Новости, 09.08.2023
После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека
За медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:15
2023-08-09T14:15
2023-08-09T14:35
московская область (подмосковье)
происшествия
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. За медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Всего обратилось порядка 50 человек, когда мы заехали сюда, то было 50. Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог. Соответственно, врачи работают", - отметил Воробьев.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
https://ria.ru/20230809/zavod-1889062719.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Андрей Воробьев
После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека
Воробьев: после взрыва на складе в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. За медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Всего обратилось порядка 50 человек, когда мы заехали сюда, то было 50. Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог. Соответственно, врачи работают", - отметил Воробьев.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
На заводе в Сергиевом Посаде, где прогремел взрыв, не производили оптику