https://ria.ru/20230809/pomosch-1889072686.html

После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека

После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека - РИА Новости, 09.08.2023

После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека

За медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:15

2023-08-09T14:15

2023-08-09T14:35

московская область (подмосковье)

происшествия

сергиев посад

взрыв на складе в сергиевом посаде

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. За медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Всего обратилось порядка 50 человек, когда мы заехали сюда, то было 50. Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог. Соответственно, врачи работают", - отметил Воробьев.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

https://ria.ru/20230809/zavod-1889062719.html

московская область (подмосковье)

сергиев посад

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев