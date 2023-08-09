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После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека - РИА Новости, 09.08.2023
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14:15 09.08.2023 (обновлено: 14:35 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/pomosch-1889072686.html
После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека
После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека - РИА Новости, 09.08.2023
После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека
За медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:15
2023-08-09T14:35
московская область (подмосковье)
происшествия
сергиев посад
взрыв на складе в сергиевом посаде
андрей воробьев
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. За медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев."Всего обратилось порядка 50 человек, когда мы заехали сюда, то было 50. Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог. Соответственно, врачи работают", - отметил Воробьев.Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
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московская область (подмосковье)
сергиев посад
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московская область (подмосковье), происшествия, сергиев посад, взрыв на складе в сергиевом посаде, андрей воробьев
Московская область (Подмосковье), Происшествия, Сергиев Посад, Взрыв на складе в Сергиевом Посаде, Андрей Воробьев
После взрыва в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека

Воробьев: после взрыва на складе в Сергиевом Посаде к медикам обратились 52 человека

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Сотрудники спасательной службы МЧС РФ у Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. За медпомощью после взрыва в Сергиевом Посаде обратились 52 человека, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Всего обратилось порядка 50 человек, когда мы заехали сюда, то было 50. Сейчас 52 человека обратились за медицинской помощью. У кого-то легкая контузия от взрывной волны, у кого-то просто ожог. Соответственно, врачи работают", - отметил Воробьев.
Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным губернатора области Андрея Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания, пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.
Табличка на здании Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде, на территории которого произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
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Московская область (Подмосковье)ПроисшествияСергиев ПосадВзрыв на складе в Сергиевом ПосадеАндрей Воробьев
 
 
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