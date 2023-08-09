https://ria.ru/20230809/pomosch-1888983219.html

В РКН рассказали о росте обращений россиян в центр помощи в цифровой среде

В РКН рассказали о росте обращений россиян в центр помощи в цифровой среде - РИА Новости, 09.08.2023

В РКН рассказали о росте обращений россиян в центр помощи в цифровой среде

Число обращений в Центр помощи гражданам в цифровой среде за год выросло в 2,5 раза, в том числе это связано и с ростом числа мошеннических инцидентов,... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T08:56

2023-08-09T08:56

2023-08-09T11:33

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

милош вагнер

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число обращений в Центр помощи гражданам в цифровой среде за год выросло в 2,5 раза, в том числе это связано и с ростом числа мошеннических инцидентов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер. "Если сравнивать количество обращений, которое поступает в центр, в прошлом году за первые полгода было порядка 650 обращений, в этом году за первые полгода уже более 1600 - это говорит о том, что востребованность центра растет, и о том, что граждане начали больше ощущать на себе ту самую цифровую среду, в которой они ежедневно находятся", - заявил он.По его словам, сегодня цифровая среда буквально окружает каждого, но у этой медали есть и оборотная сторона, предупредил Вагнер. "Зайдя на сайт или скачав приложение, вы согласились с рядом пользовательских соглашений, с договорами, которые не прочитали, потому что они объемные. Услуги, которые вы получаете, как правило, они комплексные, то есть вас хотят окружить заботой целиком и полностью. Но когда что-то идет не так, выясняется, что вы находитесь в большом количестве гражданско-правовых отношений, и вы - слабая сторона этих отношений, и нуждаетесь в поддержке", - объясняет он главную задачу центра, который дополняет работу всех остальных ведомств по вопросам прав граждан в цифровой среде. Рост же числа жалоб Вагнер связывает и с ростом мошеннических инцидентов, и с ростом осведомленности о деятельности центра. "Представьте, что вас кто-то обманул. Вы же перед тем, как обращаться в структуры, не являющиеся государственными, 20 раз подумаете - поэтому определенное доверие сам центр должен был заработать, это, во-первых. Второе - это, конечно же, о нем стало известно. Самой цифровой среды за два года стало больше", - поясняет он. Читайте полный текст интервью Милоша Вагнера >>

https://ria.ru/20230809/roskomnadzor-1888974360.html

https://ria.ru/20230731/rubl-1884313690.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, милош вагнер