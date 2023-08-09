В РКН рассказали о росте обращений россиян в центр помощи в цифровой среде
Замглавы РКН Вагнер: число обращений в центр помощи в цифровой среде выросло в 2,5 раза
© Фото : Pexels/Andrew NeelДевушка с ноутбуком
© Фото : Pexels/Andrew Neel
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Число обращений в Центр помощи гражданам в цифровой среде за год выросло в 2,5 раза, в том числе это связано и с ростом числа мошеннических инцидентов, рассказал в интервью РИА Новости замглавы Роскомнадзора Милош Вагнер.
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"Если сравнивать количество обращений, которое поступает в центр, в прошлом году за первые полгода было порядка 650 обращений, в этом году за первые полгода уже более 1600 - это говорит о том, что востребованность центра растет, и о том, что граждане начали больше ощущать на себе ту самую цифровую среду, в которой они ежедневно находятся", - заявил он.
По его словам, сегодня цифровая среда буквально окружает каждого, но у этой медали есть и оборотная сторона, предупредил Вагнер.
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"Зайдя на сайт или скачав приложение, вы согласились с рядом пользовательских соглашений, с договорами, которые не прочитали, потому что они объемные. Услуги, которые вы получаете, как правило, они комплексные, то есть вас хотят окружить заботой целиком и полностью. Но когда что-то идет не так, выясняется, что вы находитесь в большом количестве гражданско-правовых отношений, и вы - слабая сторона этих отношений, и нуждаетесь в поддержке", - объясняет он главную задачу центра, который дополняет работу всех остальных ведомств по вопросам прав граждан в цифровой среде.
Рост же числа жалоб Вагнер связывает и с ростом мошеннических инцидентов, и с ростом осведомленности о деятельности центра. "Представьте, что вас кто-то обманул. Вы же перед тем, как обращаться в структуры, не являющиеся государственными, 20 раз подумаете - поэтому определенное доверие сам центр должен был заработать, это, во-первых. Второе - это, конечно же, о нем стало известно. Самой цифровой среды за два года стало больше", - поясняет он.