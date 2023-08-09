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Киев не помогает семье, у которой отобрали ребенка, заявил Полянский
Киев не помогает семье, у которой отобрали ребенка, заявил Полянский - РИА Новости, 09.08.2023
Киев не помогает семье, у которой отобрали ребенка, заявил Полянский
Украинские дипломаты не оказывают помощь семье из Одессы, у которой в Швейцарии отобрали новорожденную дочь, сообщил в своем telegram-канале исполняющий... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T01:19
2023-08-09T01:19
2023-08-09T05:38
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ООН, 9 авг – РИА Новости. Украинские дипломаты не оказывают помощь семье из Одессы, у которой в Швейцарии отобрали новорожденную дочь, сообщил в своем telegram-канале исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. "Ко мне обратились Вадим и Кристина Никольские, приехавшие в Швейцарию из Одессы в марте 2022 года. В декабре в местечке Саксон кантона Вале у них прямо в роддоме отобрали новорожденную дочь", - рассказал Полянский. По его словам, "родители подозревают, что это было сделано по злому умыслу". Как отметил дипломат, семья могла видеть ребенка два раза в неделю. "За счет различных нечистоплотных юридических ухищрений сейчас дело дошло до того, что их девочку могут отдать приемной семье во Францию. Родители бьют в набат, просят о помощи, украинские дипломаты ее не оказывают", - подчеркнул Полянский. Способных оказать помощь или проконсультировать семью Полянский попросил написать, пообещав передать обращения семье. В апреле Россия провела неформальное заседание СБ ООН, на котором рассказала в том числе о проблеме изъятия детей властями европейских стран у беженок с Украины.
https://ria.ru/20230731/ukraina-1887434149.html
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в мире, одесса, швейцария, россия, оон
В мире, Одесса, Швейцария, Россия, ООН
Киев не помогает семье, у которой отобрали ребенка, заявил Полянский
Полянский: Киев не помогает украинской семье, у которой в Швейцарии отобрали ребенка