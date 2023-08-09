Поляки оказались в шоке, неожиданно попав в "маленькую Россию"
Жители Польши пожаловались на отдыхающих в Таиланде туристов из России
© iStock.com / aogreatkimПляж на острове Пхукет
© iStock.com / aogreatkim
Пляж на острове Пхукет. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Польские туристы жалуются на большое количество россиян, приезжающих на отдых в Таиланд, пишет издание Wirtualna Polska.
Как отмечает WP, число россиян, посещающих Таиланд, выросло в этом году более чем на тысячу процентов, данные о "буме" подтверждает и министерство туризма и спорта королевства. Популярностью среди россиян пользуется остров Пхукет, на что, как утверждает издание, жалуются в соцсетях польские туристы.
"Обходить за три версты. Это напоминает "маленькую Россию", а не Таиланд ", - приводит издание комментарий одного из них. "Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве", — возмутился другой.
Путешественница из Польши по имени Анна, которая регулярно посещает Юго-Восточную Азию, в беседе с WP также пожаловалась на "громких и веселящихся" россиян. Кроме того, ее возмутили надписи на Пхукете на кириллице.
"Меню в ресторанах, но также названия магазинов или слово "аптека", написанное кириллицей, — очень распространенное зрелище", — сообщила она. Также, по ее словам, несколько раз местные жители говорили ей "привет", так как поляков зачастую принимают за россиян.
Польские СМИ неоднократно публиковали статьи, где жители Польши выражали недовольство соседством с россиянами в разных курортных странах. В мае издание Myśl Polska сообщало, что польские туристы устроили "пляжно-барные войны" с россиянами на турецких курортах.