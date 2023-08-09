https://ria.ru/20230809/polyaki-1888968947.html

Поляки оказались в шоке, неожиданно попав в "маленькую Россию"

Поляки оказались в шоке, неожиданно попав в "маленькую Россию" - РИА Новости, 09.08.2023

Поляки оказались в шоке, неожиданно попав в "маленькую Россию"

Польские туристы жалуются на большое количество россиян, приезжающих на отдых в Таиланд, пишет издание Wirtualna Polska. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T03:38

2023-08-09T03:38

2023-08-09T08:44

в мире

таиланд

пхукет (остров)

польша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1885094995_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_a4f029c6efc2d806cf8dae431bd32e74.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Польские туристы жалуются на большое количество россиян, приезжающих на отдых в Таиланд, пишет издание Wirtualna Polska.Как отмечает WP, число россиян, посещающих Таиланд, выросло в этом году более чем на тысячу процентов, данные о "буме" подтверждает и министерство туризма и спорта королевства. Популярностью среди россиян пользуется остров Пхукет, на что, как утверждает издание, жалуются в соцсетях польские туристы."Обходить за три версты. Это напоминает "маленькую Россию", а не Таиланд ", - приводит издание комментарий одного из них. "Езжайте на Пхукет, и вы почувствуете себя как в Москве", — возмутился другой.Путешественница из Польши по имени Анна, которая регулярно посещает Юго-Восточную Азию, в беседе с WP также пожаловалась на "громких и веселящихся" россиян. Кроме того, ее возмутили надписи на Пхукете на кириллице."Меню в ресторанах, но также названия магазинов или слово "аптека", написанное кириллицей, — очень распространенное зрелище", — сообщила она. Также, по ее словам, несколько раз местные жители говорили ей "привет", так как поляков зачастую принимают за россиян.Польские СМИ неоднократно публиковали статьи, где жители Польши выражали недовольство соседством с россиянами в разных курортных странах. В мае издание Myśl Polska сообщало, что польские туристы устроили "пляжно-барные войны" с россиянами на турецких курортах.

https://ria.ru/20230628/turistka-1880807357.html

https://ria.ru/20230527/turisty-1874481274.html

таиланд

пхукет (остров)

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, таиланд, пхукет (остров), польша, россия