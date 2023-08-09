https://ria.ru/20230809/polsha-1889088163.html
Польша отправит на восточную границу больше солдат, чем просят пограничники
Польша отправит на восточную границу больше солдат, чем просят пограничники - РИА Новости, 09.08.2023
Польша отправит на восточную границу больше солдат, чем просят пограничники
МО Польши в ответ на просьбу погранслужбы усилить группировку войск на границе с Белоруссией на 1 тысячу солдат отправит туда дополнительно 2 тысячи военных,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:10
2023-08-09T15:10
2023-08-09T15:10
в мире
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белоруссия
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ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. МО Польши в ответ на просьбу погранслужбы усилить группировку войск на границе с Белоруссией на 1 тысячу солдат отправит туда дополнительно 2 тысячи военных, заявило МВД республики. "Усиление будет не на одну, а на две тысячи солдат", - заявил агентству РАР заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик. По его словам, солдаты будут переброшены в течение двух недель. В Минобороны ранее сообщили, что главный комендант Пограничной службы Польши Томаш Прага в понедельник обратился в министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат на польско-белорусскую границу. В настоящее время на этой границе уже присутствуют две тысячи польских солдат. На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами". Минобороны Польши после этого инцидента также перевело боевые вертолеты на дежурство на границе.
https://ria.ru/20230809/zapad-1889039903.html
https://ria.ru/20230805/vagnerovtsy-1888404226.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, белоруссия
В мире, Польша, Белоруссия
Польша отправит на восточную границу больше солдат, чем просят пограничники
Польша отправит к границе с Белоруссией не тысячу солдат, как просят пограничники, а две
ВАРШАВА, 9 авг – РИА Новости. МО Польши в ответ на просьбу погранслужбы усилить группировку войск на границе с Белоруссией на 1 тысячу солдат отправит туда дополнительно 2 тысячи военных, заявило МВД республики.
"Усиление будет не на одну, а на две тысячи солдат", - заявил агентству РАР заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Вонсик. По его словам, солдаты будут переброшены в течение двух недель.
Запад разместил у границ Союзного государства 360 тысяч военных
В Минобороны ранее сообщили, что главный комендант Пограничной службы Польши Томаш Прага в понедельник обратился в министерство национальной обороны с просьбой перебросить еще тысячу солдат на польско-белорусскую границу. В настоящее время на этой границе уже присутствуют две тысячи польских солдат.
На прошлой неделе МИД Польши заявил, что два белорусских вертолета якобы нарушили воздушное пространство страны, после чего глава минобороны страны велел увеличить количество войск на границе с Белоруссией. В свою очередь в минобороны Белоруссии заявили, что обвинения в нарушении границы Польши белорусскими вертолетами являются надуманными и были сделаны польским военно-политическим руководством для очередного оправдания наращивания сил и средств у белорусской границы. В белорусском министерстве также обратили внимание, что "еще с утра оперативное командование вооруженных сил Польши успокаивало население заявлениями о том, что польские радары не фиксировали нарушения госграницы, а к вечеру, видимо, посоветовавшись со своими заокеанскими хозяевами, уже сообщили, что "пересечение границы происходило на очень низкой высоте, что препятствовало обнаружению радиолокационными системами".
Минобороны Польши после этого инцидента также перевело боевые вертолеты на дежурство на границе.
СМИ: в Польше заявили, что вагнеровцы пытались проникнуть в страну