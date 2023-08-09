https://ria.ru/20230809/polsha-1889071758.html
В Польше заявили, что немецкие Patriot останутся в стране до конца года
В Польше заявили, что немецкие Patriot останутся в стране до конца года - РИА Новости, 09.08.2023
В Польше заявили, что немецкие Patriot останутся в стране до конца года
Польша получила от ФРГ подтверждение о размещении в республике систем противовоздушной обороны до конца текущего года, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:13
2023-08-09T14:13
2023-08-09T14:13
в мире
польша
германия
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ВАРШАВА, 9 авг — РИА Новости. Польша получила от ФРГ подтверждение о размещении в республике систем противовоздушной обороны до конца текущего года, сообщает агентство РАР. "МО получило от немецкой стороны подтверждение размещения в Польше немецких систем Patriot до конца 2023 года", - сказано в сообщении. Германия поставила в Польше свои системы Patriot вместе с экипажами в январе после того, как на территорию республики упала ракета С-300 ПВО Украины, убив двух человек. Всего в Польше развернуто три немецкие системы Patriot, которые обслуживают около 320 военнослужащих Бундесвера. В апреле немецкие СМИ сообщали, что системы ПВО будут оставаться в Польше лишь до июня, после чего польский министр Блащак высказался за более длительное их пребывание в стране.
https://ria.ru/20230809/polsha-1889042179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, германия
В Польше заявили, что немецкие Patriot останутся в стране до конца года
PAP: Германия оставит свои системы Patriot в Польше до конца 2023 года