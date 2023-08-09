https://ria.ru/20230809/polsha-1889071758.html

В Польше заявили, что немецкие Patriot останутся в стране до конца года

В Польше заявили, что немецкие Patriot останутся в стране до конца года - РИА Новости, 09.08.2023

В Польше заявили, что немецкие Patriot останутся в стране до конца года

Польша получила от ФРГ подтверждение о размещении в республике систем противовоздушной обороны до конца текущего года, сообщает агентство РАР. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:13

2023-08-09T14:13

2023-08-09T14:13

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польша

германия

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ВАРШАВА, 9 авг — РИА Новости. Польша получила от ФРГ подтверждение о размещении в республике систем противовоздушной обороны до конца текущего года, сообщает агентство РАР. "МО получило от немецкой стороны подтверждение размещения в Польше немецких систем Patriot до конца 2023 года", - сказано в сообщении. Германия поставила в Польше свои системы Patriot вместе с экипажами в январе после того, как на территорию республики упала ракета С-300 ПВО Украины, убив двух человек. Всего в Польше развернуто три немецкие системы Patriot, которые обслуживают около 320 военнослужащих Бундесвера. В апреле немецкие СМИ сообщали, что системы ПВО будут оставаться в Польше лишь до июня, после чего польский министр Блащак высказался за более длительное их пребывание в стране.

https://ria.ru/20230809/polsha-1889042179.html

польша

германия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, германия