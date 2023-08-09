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Муфтии рассказали об отношении в исламе к похищению невест

Муфтии рассказали об отношении в исламе к похищению невест - РИА Новости, 09.08.2023

Муфтии рассказали об отношении в исламе к похищению невест

Традиция похищения невест, приписываемая народам, исповедующим ислам, на самом деле ничего общего со сводом мусульманских правил не имеет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:04

2023-08-09T10:04

2023-08-09T10:04

религия

россия

казахстан

ильдар аляутдинов

исмаил бердиев

северный кавказ

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Традиция похищения невест, приписываемая народам, исповедующим ислам, на самом деле ничего общего со сводом мусульманских правил не имеет, сообщили РИА Новости в среду руководители духовных управлений мусульман России. Ранее уполномоченный по правам человека Казахстана Артур Ластаев предложил ввести в уголовный кодекс республики отдельную статью "похищение лица с целью заключения брака" в дополнение к существующей статье "похищение человека". Практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в Казахстане, особенно в южных регионах страны, отметили в пресс-службе офиса омбудсмена. "Подобная традиция имеет место быть в ряде регионов, но подчеркну, что это никакого отношения к шариату не имеет. С точки зрения ислама существуют определённые правила как происходит сватовство, знакомство с родителями, с девушкой, то есть, это свод не нарушаемых обрядов религиозного брака", - рассказал зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов. По его словам, уединения, прикосновения жениха и невесты или каких-то сторонних людей до обряда бракосочетания недопустимы. "Похищение невест - это больше традиция, и она уже остаётся в прошлом, сегодня она не так распространена. Тем более, ряд руководителей регионов очень жёстко пресекают такое, ведь если девушку украли, и она волей-неволей обязана выйти замуж без согласия, позор пойдёт на их род. Возможна конфликтная ситуация. Эта традиция, похищение невест, повторю, не имеет своих истоков в исламе, в шариате", - сказал Аляутдинов. Вместе с тем, он отметил, что иногда "невест крадут" по согласованию. "Это дань традиции, не более", - добавил муфтий Ильдар Аляутдинов. "Похищение или даже кража невесты и шариат несовместимые понятия. Если молодые хотят пожениться, то обязательно должно быть разрешение и благословение их родителей или близких родственников. Иначе нельзя", - сообщил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев. Он отметил, что на Северном Кавказе существует практика похищения невест, но это происходит по строгому и обоюдному согласию сторон. "Бывает так, что молодые и их семьи договариваются о "похищении" невесты, преследуя цель сэкономить на свадебных мероприятиях, ведь это очень дорогое удовольствие. Если, допустим, невеста "украдена", то она должна выйти замуж. Вот стороны и приходят к общему мнению - давайте наш сын понарошку украдёт невесту, вашу дочь, они поженятся, и так мы сократим расходы", - сказал муфтий Бердиев. Религиозный деятель сообщил, что если у молодых людей и их родственников цель создать семью, но обстоятельства складываются таким образом, что нужно и традиции соблюсти и деньги сохранить, тогда они "идут на это дело (свадьбу) с соблюдением всех норм". "Нельзя же запретить молодым людям жить вместе в мире и согласии. Важно, чтобы никого не обидеть", - заключил муфтий Исмаил Бердиев.

https://ria.ru/20200628/1573468228.html

https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, казахстан, ильдар аляутдинов, исмаил бердиев, северный кавказ