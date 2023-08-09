Рейтинг@Mail.ru
Муфтии рассказали об отношении в исламе к похищению невест - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
10:04 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/pokhischenie-1888992964.html
Муфтии рассказали об отношении в исламе к похищению невест
Муфтии рассказали об отношении в исламе к похищению невест - РИА Новости, 09.08.2023
Муфтии рассказали об отношении в исламе к похищению невест
Традиция похищения невест, приписываемая народам, исповедующим ислам, на самом деле ничего общего со сводом мусульманских правил не имеет, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:04
2023-08-09T10:04
религия
россия
казахстан
ильдар аляутдинов
исмаил бердиев
северный кавказ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149827/54/1498275461_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b332d641c95cbe91a97784300ab8679c.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Традиция похищения невест, приписываемая народам, исповедующим ислам, на самом деле ничего общего со сводом мусульманских правил не имеет, сообщили РИА Новости в среду руководители духовных управлений мусульман России. Ранее уполномоченный по правам человека Казахстана Артур Ластаев предложил ввести в уголовный кодекс республики отдельную статью "похищение лица с целью заключения брака" в дополнение к существующей статье "похищение человека". Практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в Казахстане, особенно в южных регионах страны, отметили в пресс-службе офиса омбудсмена. "Подобная традиция имеет место быть в ряде регионов, но подчеркну, что это никакого отношения к шариату не имеет. С точки зрения ислама существуют определённые правила как происходит сватовство, знакомство с родителями, с девушкой, то есть, это свод не нарушаемых обрядов религиозного брака", - рассказал зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов. По его словам, уединения, прикосновения жениха и невесты или каких-то сторонних людей до обряда бракосочетания недопустимы. "Похищение невест - это больше традиция, и она уже остаётся в прошлом, сегодня она не так распространена. Тем более, ряд руководителей регионов очень жёстко пресекают такое, ведь если девушку украли, и она волей-неволей обязана выйти замуж без согласия, позор пойдёт на их род. Возможна конфликтная ситуация. Эта традиция, похищение невест, повторю, не имеет своих истоков в исламе, в шариате", - сказал Аляутдинов. Вместе с тем, он отметил, что иногда "невест крадут" по согласованию. "Это дань традиции, не более", - добавил муфтий Ильдар Аляутдинов. "Похищение или даже кража невесты и шариат несовместимые понятия. Если молодые хотят пожениться, то обязательно должно быть разрешение и благословение их родителей или близких родственников. Иначе нельзя", - сообщил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев. Он отметил, что на Северном Кавказе существует практика похищения невест, но это происходит по строгому и обоюдному согласию сторон. "Бывает так, что молодые и их семьи договариваются о "похищении" невесты, преследуя цель сэкономить на свадебных мероприятиях, ведь это очень дорогое удовольствие. Если, допустим, невеста "украдена", то она должна выйти замуж. Вот стороны и приходят к общему мнению - давайте наш сын понарошку украдёт невесту, вашу дочь, они поженятся, и так мы сократим расходы", - сказал муфтий Бердиев. Религиозный деятель сообщил, что если у молодых людей и их родственников цель создать семью, но обстоятельства складываются таким образом, что нужно и традиции соблюсти и деньги сохранить, тогда они "идут на это дело (свадьбу) с соблюдением всех норм". "Нельзя же запретить молодым людям жить вместе в мире и согласии. Важно, чтобы никого не обидеть", - заключил муфтий Исмаил Бердиев.
https://ria.ru/20200628/1573468228.html
https://ria.ru/20211130/kavkaz-1761230091.html
россия
казахстан
северный кавказ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149827/54/1498275461_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90440b2a2dd5b8767ece5f8a707004ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, ильдар аляутдинов, исмаил бердиев, северный кавказ
Религия, Россия, Казахстан, Ильдар Аляутдинов, Исмаил Бердиев, Северный Кавказ
Муфтии рассказали об отношении в исламе к похищению невест

Глава КЦМ СК Бердиев назвал похищение невесты и шариат несовместимыми понятиями

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкМолодожены на Северном Кавказе
Молодожены на Северном Кавказе - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в медиабанк
Молодожены на Северном Кавказе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Традиция похищения невест, приписываемая народам, исповедующим ислам, на самом деле ничего общего со сводом мусульманских правил не имеет, сообщили РИА Новости в среду руководители духовных управлений мусульман России.
Ранее уполномоченный по правам человека Казахстана Артур Ластаев предложил ввести в уголовный кодекс республики отдельную статью "похищение лица с целью заключения брака" в дополнение к существующей статье "похищение человека". Практика похищения девушек с целью вступления в брак все еще остается распространенным явлением в Казахстане, особенно в южных регионах страны, отметили в пресс-службе офиса омбудсмена.
Родственники поминают 20-летнюю Бурулай Турдалы кызы - РИА Новости, 1920, 28.06.2020
"Догоняли — убивали". Почему невест до сих пор похищают
28 июня 2020, 08:00
"Подобная традиция имеет место быть в ряде регионов, но подчеркну, что это никакого отношения к шариату не имеет. С точки зрения ислама существуют определённые правила как происходит сватовство, знакомство с родителями, с девушкой, то есть, это свод не нарушаемых обрядов религиозного брака", - рассказал зампред Духовного управления мусульман РФ Ильдар Аляутдинов.
По его словам, уединения, прикосновения жениха и невесты или каких-то сторонних людей до обряда бракосочетания недопустимы.
«
"Похищение невест - это больше традиция, и она уже остаётся в прошлом, сегодня она не так распространена. Тем более, ряд руководителей регионов очень жёстко пресекают такое, ведь если девушку украли, и она волей-неволей обязана выйти замуж без согласия, позор пойдёт на их род. Возможна конфликтная ситуация. Эта традиция, похищение невест, повторю, не имеет своих истоков в исламе, в шариате", - сказал Аляутдинов.
Вместе с тем, он отметил, что иногда "невест крадут" по согласованию.
"Это дань традиции, не более", - добавил муфтий Ильдар Аляутдинов.
"Похищение или даже кража невесты и шариат несовместимые понятия. Если молодые хотят пожениться, то обязательно должно быть разрешение и благословение их родителей или близких родственников. Иначе нельзя", - сообщил председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа (КЦМ СК) Исмаил Бердиев.
Он отметил, что на Северном Кавказе существует практика похищения невест, но это происходит по строгому и обоюдному согласию сторон.
«
"Бывает так, что молодые и их семьи договариваются о "похищении" невесты, преследуя цель сэкономить на свадебных мероприятиях, ведь это очень дорогое удовольствие. Если, допустим, невеста "украдена", то она должна выйти замуж. Вот стороны и приходят к общему мнению - давайте наш сын понарошку украдёт невесту, вашу дочь, они поженятся, и так мы сократим расходы", - сказал муфтий Бердиев.
Религиозный деятель сообщил, что если у молодых людей и их родственников цель создать семью, но обстоятельства складываются таким образом, что нужно и традиции соблюсти и деньги сохранить, тогда они "идут на это дело (свадьбу) с соблюдением всех норм".
"Нельзя же запретить молодым людям жить вместе в мире и согласии. Важно, чтобы никого не обидеть", - заключил муфтий Исмаил Бердиев.
Природа в Ингушетии - РИА Новости, 1920, 30.11.2021
Похищение невест, горы и барханы: чем удивит Северный Кавказ
30 ноября 2021, 08:00
 
РелигияРоссияКазахстанИльдар АляутдиновИсмаил БердиевСеверный Кавказ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала