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В Приамурье нашли живым пропавшего 13-летнего подростка - РИА Новости, 09.08.2023
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13:24 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/podrostok-1889055490.html
В Приамурье нашли живым пропавшего 13-летнего подростка
В Приамурье нашли живым пропавшего 13-летнего подростка - РИА Новости, 09.08.2023
В Приамурье нашли живым пропавшего 13-летнего подростка
Пропавшего в селе Асташиха в Приамурье 13-летнего подростка нашли живым спустя 27 часов, сообщил поисково-спасательный отряд "Гром". РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T13:24
2023-08-09T13:24
происшествия
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Пропавшего в селе Асташиха в Приамурье 13-летнего подростка нашли живым спустя 27 часов, сообщил поисково-спасательный отряд "Гром". Мальчик ушел из дома во вторник днем, о его пропаже в Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили утром в среду. На его поиски отправились свыше 55 человек, в том числе полицейские, военнослужащие, волонтеры и родные мальчика. Последний раз его видели возле заброшенной фермы в селе, место проверили первым. Также к поискам подключали кинолога с собакой. "Вместе мы снова сделали доброе дело - жизни и здоровью Николая больше ничего не угрожает", - говорится в телеграм-канале ПСО "Гром". Как пишут местные СМИ, мальчика нашли недалеко от того места, где он пропал.
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происшествия, амурская область
Происшествия, Амурская область
В Приамурье нашли живым пропавшего 13-летнего подростка

Подростка, которого искали более 55 человек в Приамурье, нашли живым спустя 27 часов

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Пропавшего в селе Асташиха в Приамурье 13-летнего подростка нашли живым спустя 27 часов, сообщил поисково-спасательный отряд "Гром".
Мальчик ушел из дома во вторник днем, о его пропаже в Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили утром в среду. На его поиски отправились свыше 55 человек, в том числе полицейские, военнослужащие, волонтеры и родные мальчика. Последний раз его видели возле заброшенной фермы в селе, место проверили первым. Также к поискам подключали кинолога с собакой.
"Вместе мы снова сделали доброе дело - жизни и здоровью Николая больше ничего не угрожает", - говорится в телеграм-канале ПСО "Гром".
Как пишут местные СМИ, мальчика нашли недалеко от того места, где он пропал.
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