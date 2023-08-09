https://ria.ru/20230809/podrostok-1889055490.html

В Приамурье нашли живым пропавшего 13-летнего подростка

В Приамурье нашли живым пропавшего 13-летнего подростка - РИА Новости, 09.08.2023

В Приамурье нашли живым пропавшего 13-летнего подростка

Пропавшего в селе Асташиха в Приамурье 13-летнего подростка нашли живым спустя 27 часов, сообщил поисково-спасательный отряд "Гром". РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T13:24

2023-08-09T13:24

2023-08-09T13:24

происшествия

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 авг – РИА Новости. Пропавшего в селе Асташиха в Приамурье 13-летнего подростка нашли живым спустя 27 часов, сообщил поисково-спасательный отряд "Гром". Мальчик ушел из дома во вторник днем, о его пропаже в Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности сообщили утром в среду. На его поиски отправились свыше 55 человек, в том числе полицейские, военнослужащие, волонтеры и родные мальчика. Последний раз его видели возле заброшенной фермы в селе, место проверили первым. Также к поискам подключали кинолога с собакой. "Вместе мы снова сделали доброе дело - жизни и здоровью Николая больше ничего не угрожает", - говорится в телеграм-канале ПСО "Гром". Как пишут местные СМИ, мальчика нашли недалеко от того места, где он пропал.

https://ria.ru/20230727/rebenok-1886509495.html

амурская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, амурская область