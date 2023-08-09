https://ria.ru/20230809/podmoskove-1889026416.html
Новое видеоэндоскопическое оборудование поступило в больницы Подмосковья
Новое видеоэндоскопическое оборудование поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 09.08.2023
Новое видеоэндоскопическое оборудование поступило в больницы Подмосковья
В медицинские организации Московской области поступило новое видеоэндоскопическое оборудование на сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T12:07
2023-08-09T12:07
2023-08-09T12:07
новости подмосковья
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красногорск
светлана стригункова
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В медицинские организации Московской области поступило новое видеоэндоскопическое оборудование на сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Оборудование предназначено для проведения диагностики пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нижних отделов дыхательных путей. "Такое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и проведения малоинвазивных операций. С начала года в больницы Подмосковья поставили 24 единицы видеоэндоскопической техники – это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. На их закупку было направлено более 250 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой. Как отметили в пресс-службе, благодаря наличию видеокамеры такая медицинская техника позволяет получить детальное изображение исследуемого органа и на ранней стадии выявлять различные заболевания, в том числе онкологические. Кроме того ее используют для выполнения биопсии. Оборудование поступило в больницы Видного, Домодедова, Красногорска, Павлово-Посада, Лыткарина и в другие медучреждения. "В нашу больницу с начала года поступило пять единиц такой техники, в том числе новый видеогастроскоп. Исследование занимает от трех до десяти минут - все индивидуально. Благодаря новому диагностическому оборудованию, мы имеем возможность выявлять целый спектр заболеваний: онкологию, язвы, эрозии, рефлюкс, грыжи пищевого отверстия, диафрагмы", - сказала врач-эндоскопист Видновской больницы Людмила Бухтеева. Она добавила, что по сравнению с оборудованием предыдущего поколения этот аппарат более комфортен для пациента и врача. Он легче, дает хорошее цифровое изображение. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.
https://ria.ru/20230808/podmoskove-1888844698.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), видное, красногорск, светлана стригункова , андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Видное, Красногорск, Светлана Стригункова , Андрей Воробьев
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В медицинские организации Московской области поступило новое видеоэндоскопическое оборудование на сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона.
Оборудование предназначено для проведения диагностики пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нижних отделов дыхательных путей.
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"Такое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и проведения малоинвазивных операций. С начала года в больницы Подмосковья поставили 24 единицы видеоэндоскопической техники – это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. На их закупку было направлено более 250 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой
.
Как отметили в пресс-службе, благодаря наличию видеокамеры такая медицинская техника позволяет получить детальное изображение исследуемого органа и на ранней стадии выявлять различные заболевания, в том числе онкологические. Кроме того ее используют для выполнения биопсии. Оборудование поступило в больницы Видного
, Домодедова, Красногорска
, Павлово-Посада, Лыткарина
и в другие медучреждения.
"В нашу больницу с начала года поступило пять единиц такой техники, в том числе новый видеогастроскоп. Исследование занимает от трех до десяти минут - все индивидуально. Благодаря новому диагностическому оборудованию, мы имеем возможность выявлять целый спектр заболеваний: онкологию, язвы, эрозии, рефлюкс, грыжи пищевого отверстия, диафрагмы", - сказала врач-эндоскопист Видновской больницы Людмила Бухтеева.
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Она добавила, что по сравнению с оборудованием предыдущего поколения этот аппарат более комфортен для пациента и врача. Он легче, дает хорошее цифровое изображение.
Медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева
в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.