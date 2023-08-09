https://ria.ru/20230809/podmoskove-1889026416.html

Новое видеоэндоскопическое оборудование поступило в больницы Подмосковья

Новое видеоэндоскопическое оборудование поступило в больницы Подмосковья - РИА Новости, 09.08.2023

Новое видеоэндоскопическое оборудование поступило в больницы Подмосковья

В медицинские организации Московской области поступило новое видеоэндоскопическое оборудование на сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T12:07

2023-08-09T12:07

2023-08-09T12:07

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

видное

красногорск

светлана стригункова

андрей воробьев

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В медицинские организации Московской области поступило новое видеоэндоскопическое оборудование на сумму свыше 250 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Оборудование предназначено для проведения диагностики пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и нижних отделов дыхательных путей. "Такое оборудование необходимо для высокоточной диагностики и проведения малоинвазивных операций. С начала года в больницы Подмосковья поставили 24 единицы видеоэндоскопической техники – это видеогастроскопы, видеоколоноскопы, видеодуоденоскопы и видеобронхоскопы. На их закупку было направлено более 250 миллионов рублей", - приводятся в сообщении слова первого зампреда правительства региона Светланы Стригунковой. Как отметили в пресс-службе, благодаря наличию видеокамеры такая медицинская техника позволяет получить детальное изображение исследуемого органа и на ранней стадии выявлять различные заболевания, в том числе онкологические. Кроме того ее используют для выполнения биопсии. Оборудование поступило в больницы Видного, Домодедова, Красногорска, Павлово-Посада, Лыткарина и в другие медучреждения. "В нашу больницу с начала года поступило пять единиц такой техники, в том числе новый видеогастроскоп. Исследование занимает от трех до десяти минут - все индивидуально. Благодаря новому диагностическому оборудованию, мы имеем возможность выявлять целый спектр заболеваний: онкологию, язвы, эрозии, рефлюкс, грыжи пищевого отверстия, диафрагмы", - сказала врач-эндоскопист Видновской больницы Людмила Бухтеева. Она добавила, что по сравнению с оборудованием предыдущего поколения этот аппарат более комфортен для пациента и врача. Он легче, дает хорошее цифровое изображение. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

https://ria.ru/20230808/podmoskove-1888844698.html

https://ria.ru/20230807/podmoskove-1888634392.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), видное, красногорск, светлана стригункова , андрей воробьев