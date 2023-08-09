https://ria.ru/20230809/plennyy-1889004182.html
Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон
Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон - РИА Новости, 09.08.2023
Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон
Украинский военнопленный Андрей Ясько рассказал, что его без подготовки забрали на фронт, когда он возвращался с похорон, видео опубликовано Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:58
2023-08-09T10:58
2023-08-09T10:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинский военнопленный Андрей Ясько рассказал, что его без подготовки забрали на фронт, когда он возвращался с похорон, видео опубликовано Минобороны РФ. "Ехал с похорон, с траурной процессии сняли, забрали в военкомат… Никто нами не занимался. Не было своих инструкторов, не было своих взводных, не было ротного. Моя стрелковая рота была обеспечена личным, так сказать, оружием – автоматы Калашникова. Я в должности пулеметчик, ни разу пулемет в руки не брал", - заявил он. Ясько рассказал, что его подразделение укрывалось в блиндаже от мощного артобстрела, а когда наступило небольшое затишье, они услышали голоса российских военнослужащих, призывавших сдаться в плен. "Мы дернулись – испугались, и тут очередь в амбразуру нам сразу. Хорошо, красиво зашли, мы даже не ожидали: идет еще артобстрел, а они к нам подошли. Чуть-чуть мы расслабились, и они уже были на позиции. Молодцы, обучены, скажем так военному делу, в отличие от некоторых", - заметил он. По словам пленного, он не ожидал такого хорошего отношения к себе со стороны российских военных, которые его "пальцем не тронули", дали попить и угостили сигаретами.
https://ria.ru/20230809/plennyy-1888976761.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон
Украинский пленный рассказал, что его без подготовки забрали на фронт по дороге с похорон
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинский военнопленный Андрей Ясько рассказал, что его без подготовки забрали на фронт, когда он возвращался с похорон, видео опубликовано Минобороны РФ.
"Ехал с похорон, с траурной процессии сняли, забрали в военкомат… Никто нами не занимался. Не было своих инструкторов, не было своих взводных, не было ротного. Моя стрелковая рота была обеспечена личным, так сказать, оружием – автоматы Калашникова. Я в должности пулеметчик, ни разу пулемет в руки не брал", - заявил он.
Ясько рассказал, что его подразделение укрывалось в блиндаже от мощного артобстрела, а когда наступило небольшое затишье, они услышали голоса российских военнослужащих, призывавших сдаться в плен.
"Мы дернулись – испугались, и тут очередь в амбразуру нам сразу. Хорошо, красиво зашли, мы даже не ожидали: идет еще артобстрел, а они к нам подошли. Чуть-чуть мы расслабились, и они уже были на позиции. Молодцы, обучены, скажем так военному делу, в отличие от некоторых", - заметил он.
По словам пленного, он не ожидал такого хорошего отношения к себе со стороны российских военных, которые его "пальцем не тронули", дали попить и угостили сигаретами.
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