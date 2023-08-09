Рейтинг@Mail.ru
Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:58 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/plennyy-1889004182.html
Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон
Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон - РИА Новости, 09.08.2023
Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон
Украинский военнопленный Андрей Ясько рассказал, что его без подготовки забрали на фронт, когда он возвращался с похорон, видео опубликовано Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:58
2023-08-09T10:58
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинский военнопленный Андрей Ясько рассказал, что его без подготовки забрали на фронт, когда он возвращался с похорон, видео опубликовано Минобороны РФ. "Ехал с похорон, с траурной процессии сняли, забрали в военкомат… Никто нами не занимался. Не было своих инструкторов, не было своих взводных, не было ротного. Моя стрелковая рота была обеспечена личным, так сказать, оружием – автоматы Калашникова. Я в должности пулеметчик, ни разу пулемет в руки не брал", - заявил он. Ясько рассказал, что его подразделение укрывалось в блиндаже от мощного артобстрела, а когда наступило небольшое затишье, они услышали голоса российских военнослужащих, призывавших сдаться в плен. "Мы дернулись – испугались, и тут очередь в амбразуру нам сразу. Хорошо, красиво зашли, мы даже не ожидали: идет еще артобстрел, а они к нам подошли. Чуть-чуть мы расслабились, и они уже были на позиции. Молодцы, обучены, скажем так военному делу, в отличие от некоторых", - заметил он. По словам пленного, он не ожидал такого хорошего отношения к себе со стороны российских военных, которые его "пальцем не тронули", дали попить и угостили сигаретами.
https://ria.ru/20230809/plennyy-1888976761.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/13/1884995334_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6df84d32a613c6e5a450615ea33a619e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон

Украинский пленный рассказал, что его без подготовки забрали на фронт по дороге с похорон

© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинский военнопленный Андрей Ясько рассказал, что его без подготовки забрали на фронт, когда он возвращался с похорон, видео опубликовано Минобороны РФ.
"Ехал с похорон, с траурной процессии сняли, забрали в военкомат… Никто нами не занимался. Не было своих инструкторов, не было своих взводных, не было ротного. Моя стрелковая рота была обеспечена личным, так сказать, оружием – автоматы Калашникова. Я в должности пулеметчик, ни разу пулемет в руки не брал", - заявил он.
Ясько рассказал, что его подразделение укрывалось в блиндаже от мощного артобстрела, а когда наступило небольшое затишье, они услышали голоса российских военнослужащих, призывавших сдаться в плен.
"Мы дернулись – испугались, и тут очередь в амбразуру нам сразу. Хорошо, красиво зашли, мы даже не ожидали: идет еще артобстрел, а они к нам подошли. Чуть-чуть мы расслабились, и они уже были на позиции. Молодцы, обучены, скажем так военному делу, в отличие от некоторых", - заметил он.
По словам пленного, он не ожидал такого хорошего отношения к себе со стороны российских военных, которые его "пальцем не тронули", дали попить и угостили сигаретами.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Украинский пленный рассказал о своем алкоголизме на передовой
Вчера, 07:08
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала