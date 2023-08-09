https://ria.ru/20230809/plennyy-1889004182.html

Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон

Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон - РИА Новости, 09.08.2023

Украинский пленный рассказал, как его забрали на фронт с похорон

Украинский военнопленный Андрей Ясько рассказал, что его без подготовки забрали на фронт, когда он возвращался с похорон, видео опубликовано Минобороны РФ. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:58

2023-08-09T10:58

2023-08-09T10:58

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Украинский военнопленный Андрей Ясько рассказал, что его без подготовки забрали на фронт, когда он возвращался с похорон, видео опубликовано Минобороны РФ. "Ехал с похорон, с траурной процессии сняли, забрали в военкомат… Никто нами не занимался. Не было своих инструкторов, не было своих взводных, не было ротного. Моя стрелковая рота была обеспечена личным, так сказать, оружием – автоматы Калашникова. Я в должности пулеметчик, ни разу пулемет в руки не брал", - заявил он. Ясько рассказал, что его подразделение укрывалось в блиндаже от мощного артобстрела, а когда наступило небольшое затишье, они услышали голоса российских военнослужащих, призывавших сдаться в плен. "Мы дернулись – испугались, и тут очередь в амбразуру нам сразу. Хорошо, красиво зашли, мы даже не ожидали: идет еще артобстрел, а они к нам подошли. Чуть-чуть мы расслабились, и они уже были на позиции. Молодцы, обучены, скажем так военному делу, в отличие от некоторых", - заметил он. По словам пленного, он не ожидал такого хорошего отношения к себе со стороны российских военных, которые его "пальцем не тронули", дали попить и угостили сигаретами.

https://ria.ru/20230809/plennyy-1888976761.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность