https://ria.ru/20230809/plennyy-1888976761.html

Украинский пленный рассказал о своем алкоголизме на передовой

Украинский пленный рассказал о своем алкоголизме на передовой - РИА Новости, 09.08.2023

Украинский пленный рассказал о своем алкоголизме на передовой

Попавший в плен украинский военный Василий Палий рассказал РИА Новости, что у него серьезные проблемы со здоровьем, но это не помешало военкомату его... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T07:08

2023-08-09T07:08

2023-08-09T07:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0b/1864605712_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0eafa6a5952d9cc3e2eb24cf8e8bf0cd.jpg

ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Василий Палий рассказал РИА Новости, что у него серьезные проблемы со здоровьем, но это не помешало военкомату его мобилизовать - мужчина даже стал командиром отделения разведки и проходил обучение у американского инструктора. "У меня миокардический кардиосклероз - аритмия сердца. Сверху зуб только один. Я говорил (в военкомате – ред.), что у меня алкогольная эпилепсия", - рассказал он. По его словам, когда он выходил из запоя, у него мог случиться эпилептический припадок. Такое случалось с ним около восьми раз, впрочем, это не остановило его от дальнейшего злоупотребления алкоголем, а военкомат - от того, чтобы его призвать. Злоупотреблять алкоголем он продолжил даже на передовой. "Брал себе грамм по сто, чтобы не спалиться", - вспоминает пленный. Наказания за пьянство в украинской армии вполне серьезные - например, могут лишить надбавок к зарплате в 20 тысяч гривен, оставив только основную часть в 6 тысяч. Самых буйных сажают протрезветь в яму. Впрочем, украинских военных это не останавливает - они продолжают выпивать, свидетельствует Палий. На настроение влияет низкий моральный дух и провал контрнаступления. Несмотря на такие проблемы, Палий проходил обучение у американского инструктора по имени Эндрю - рейнджера, ветерана войн в Ираке и Афганистане. Общение шло через переводчика, причем украинские военные задавали вопросы на русском языке. "По его рассказам, он в основном сопровождал грузы, дороги разведывал в Афганистане. Мы его про разведку расспрашивали", - рассказал Палий. В начале июля, в ходе неудачного украинского контрнаступления, мужчина попал в российский плен. По его словам, сейчас он больше всего хотел бы вернуться домой или хотя бы попросить у матери прощения за свой алкоголизм. "Попросил бы прощения за все, какой я сын. Любил выпить", - признается он.

https://ria.ru/20230808/poteri-1888759733.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия