https://ria.ru/20230809/plennyy-1888976761.html
Украинский пленный рассказал о своем алкоголизме на передовой
Украинский пленный рассказал о своем алкоголизме на передовой - РИА Новости, 09.08.2023
Украинский пленный рассказал о своем алкоголизме на передовой
Попавший в плен украинский военный Василий Палий рассказал РИА Новости, что у него серьезные проблемы со здоровьем, но это не помешало военкомату его... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T07:08
2023-08-09T07:08
2023-08-09T07:34
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Василий Палий рассказал РИА Новости, что у него серьезные проблемы со здоровьем, но это не помешало военкомату его мобилизовать - мужчина даже стал командиром отделения разведки и проходил обучение у американского инструктора. "У меня миокардический кардиосклероз - аритмия сердца. Сверху зуб только один. Я говорил (в военкомате – ред.), что у меня алкогольная эпилепсия", - рассказал он. По его словам, когда он выходил из запоя, у него мог случиться эпилептический припадок. Такое случалось с ним около восьми раз, впрочем, это не остановило его от дальнейшего злоупотребления алкоголем, а военкомат - от того, чтобы его призвать. Злоупотреблять алкоголем он продолжил даже на передовой. "Брал себе грамм по сто, чтобы не спалиться", - вспоминает пленный. Наказания за пьянство в украинской армии вполне серьезные - например, могут лишить надбавок к зарплате в 20 тысяч гривен, оставив только основную часть в 6 тысяч. Самых буйных сажают протрезветь в яму. Впрочем, украинских военных это не останавливает - они продолжают выпивать, свидетельствует Палий. На настроение влияет низкий моральный дух и провал контрнаступления. Несмотря на такие проблемы, Палий проходил обучение у американского инструктора по имени Эндрю - рейнджера, ветерана войн в Ираке и Афганистане. Общение шло через переводчика, причем украинские военные задавали вопросы на русском языке. "По его рассказам, он в основном сопровождал грузы, дороги разведывал в Афганистане. Мы его про разведку расспрашивали", - рассказал Палий. В начале июля, в ходе неудачного украинского контрнаступления, мужчина попал в российский плен. По его словам, сейчас он больше всего хотел бы вернуться домой или хотя бы попросить у матери прощения за свой алкоголизм. "Попросил бы прощения за все, какой я сын. Любил выпить", - признается он.
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в мире, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия
Украинский пленный рассказал о своем алкоголизме на передовой
Украинский военный Палий заявил, что страдает алкоголизмом, но его все равно призвали
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Попавший в плен украинский военный Василий Палий рассказал РИА Новости, что у него серьезные проблемы со здоровьем, но это не помешало военкомату его мобилизовать - мужчина даже стал командиром отделения разведки и проходил обучение у американского инструктора.
"У меня миокардический кардиосклероз - аритмия сердца. Сверху зуб только один. Я говорил (в военкомате – ред.), что у меня алкогольная эпилепсия", - рассказал он.
По его словам, когда он выходил из запоя, у него мог случиться эпилептический припадок. Такое случалось с ним около восьми раз, впрочем, это не остановило его от дальнейшего злоупотребления алкоголем, а военкомат - от того, чтобы его призвать.
Злоупотреблять алкоголем он продолжил даже на передовой.
"Брал себе грамм по сто, чтобы не спалиться", - вспоминает пленный.
Наказания за пьянство в украинской армии вполне серьезные - например, могут лишить надбавок к зарплате в 20 тысяч гривен, оставив только основную часть в 6 тысяч. Самых буйных сажают протрезветь в яму. Впрочем, украинских военных это не останавливает - они продолжают выпивать, свидетельствует Палий. На настроение влияет низкий моральный дух и провал контрнаступления.
Несмотря на такие проблемы, Палий проходил обучение у американского инструктора по имени Эндрю - рейнджера, ветерана войн в Ираке
и Афганистане. Общение шло через переводчика, причем украинские военные задавали вопросы на русском языке.
"По его рассказам, он в основном сопровождал грузы, дороги разведывал в Афганистане. Мы его про разведку расспрашивали", - рассказал Палий.
В начале июля, в ходе неудачного украинского контрнаступления, мужчина попал в российский плен. По его словам, сейчас он больше всего хотел бы вернуться домой или хотя бы попросить у матери прощения за свой алкоголизм.
"Попросил бы прощения за все, какой я сын. Любил выпить", - признается он.
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