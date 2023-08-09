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Эксперт счел отказ обсуждать план Зеленского в Джидде успехом России - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:16 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/plan-1889113539.html
Эксперт счел отказ обсуждать план Зеленского в Джидде успехом России
Эксперт счел отказ обсуждать план Зеленского в Джидде успехом России - РИА Новости, 09.08.2023
Эксперт счел отказ обсуждать план Зеленского в Джидде успехом России
Отказ от обсуждения "мирного плана" Владимира Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии можно назвать успехом России, несмотря на то, что ее не пригласили... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T16:16
2023-08-09T16:16
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
джидда
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БУДАПЕШТ, 9 авг - РИА Новости. Отказ от обсуждения "мирного плана" Владимира Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии можно назвать успехом России, несмотря на то, что ее не пригласили на встречу, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. "В Саудовской Аравии о плане Зеленского уже практически не шло речи, хотя изначально собирались разговаривать на его основе. Это можно назвать успехом России, хотя ее в Джидде и не было... На основе плана Зеленского невозможно разговаривать. Поэтому первый шаг, минимальный компромисс - попробовать обсуждать не 10 украинских пунктов, а разные пункты отдельно, план Зеленского постепенно уходит... Если Запад решит, что Украина должна сесть за стол переговоров, ее будут уговаривать", - сказал Штир. По его словам, разговоры о возможной заморозке конфликта или мирном урегулировании будут усиливаться в начале 2024 года, встреча в Саудовской Аравии является признаком возможности таких переговоров и определенным шагом вперед, хотя от самого разговора в Джидде "никто ничего особенного и не ожидал". По мнению эксперта, глобальной целью США на встрече в Джидде была попытка "разделить страны "глобального Юга", для этого туда пригласили союзников России по БРИКС". Ранее саудовское агентство новостей сообщало, что консультации по Украине были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Cаудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщал, что для участия в мероприятии приехали около 40 представителей различных стран, в основном руководители служб национальной безопасности. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
https://ria.ru/20230807/plan-1888533078.html
https://ria.ru/20230806/reshenie-1888470220.html
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, джидда
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Джидда
Эксперт счел отказ обсуждать план Зеленского в Джидде успехом России

Журналист Штир назвал отказ от обсуждения плана Зеленского в Джидде успехом России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 9 авг - РИА Новости. Отказ от обсуждения "мирного плана" Владимира Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии можно назвать успехом России, несмотря на то, что ее не пригласили на встречу, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
«
"В Саудовской Аравии о плане Зеленского уже практически не шло речи, хотя изначально собирались разговаривать на его основе. Это можно назвать успехом России, хотя ее в Джидде и не было... На основе плана Зеленского невозможно разговаривать. Поэтому первый шаг, минимальный компромисс - попробовать обсуждать не 10 украинских пунктов, а разные пункты отдельно, план Зеленского постепенно уходит... Если Запад решит, что Украина должна сесть за стол переговоров, ее будут уговаривать", - сказал Штир.
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По его словам, разговоры о возможной заморозке конфликта или мирном урегулировании будут усиливаться в начале 2024 года, встреча в Саудовской Аравии является признаком возможности таких переговоров и определенным шагом вперед, хотя от самого разговора в Джидде "никто ничего особенного и не ожидал".
По мнению эксперта, глобальной целью США на встрече в Джидде была попытка "разделить страны "глобального Юга", для этого туда пригласили союзников России по БРИКС".
Ранее саудовское агентство новостей сообщало, что консультации по Украине были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Cаудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщал, что для участия в мероприятии приехали около 40 представителей различных стран, в основном руководители служб национальной безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаДжидда
 
 
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