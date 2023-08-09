Эксперт счел отказ обсуждать план Зеленского в Джидде успехом России
Журналист Штир назвал отказ от обсуждения плана Зеленского в Джидде успехом России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 9 авг - РИА Новости. Отказ от обсуждения "мирного плана" Владимира Зеленского на переговорах в Саудовской Аравии можно назвать успехом России, несмотря на то, что ее не пригласили на встречу, заявил РИА Новости венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир.
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"В Саудовской Аравии о плане Зеленского уже практически не шло речи, хотя изначально собирались разговаривать на его основе. Это можно назвать успехом России, хотя ее в Джидде и не было... На основе плана Зеленского невозможно разговаривать. Поэтому первый шаг, минимальный компромисс - попробовать обсуждать не 10 украинских пунктов, а разные пункты отдельно, план Зеленского постепенно уходит... Если Запад решит, что Украина должна сесть за стол переговоров, ее будут уговаривать", - сказал Штир.
По его словам, разговоры о возможной заморозке конфликта или мирном урегулировании будут усиливаться в начале 2024 года, встреча в Саудовской Аравии является признаком возможности таких переговоров и определенным шагом вперед, хотя от самого разговора в Джидде "никто ничего особенного и не ожидал".
Ранее саудовское агентство новостей сообщало, что консультации по Украине были организованы по инициативе наследного принца королевства Мухаммеда бен Салмана, который находится в контакте с Россией и Украиной. Cаудовский телеканал Al-Ekhbariya сообщал, что для участия в мероприятии приехали около 40 представителей различных стран, в основном руководители служб национальной безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее отмечал, что Кремль будет следить за встречей в Саудовской Аравии по Украине, предстоит понять, какие цели ставятся. В МИД РФ, комментируя переговоры по Украине в Джидде, заявляли, что закреплять на политическом уровне решения по украинскому кризису без участия России - это абсурд и нонсенс, но для их обсуждения есть "полное поле для творчества". Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что главной целью другой встречи по Украине - в Копенгагене - "была попытка убедить представителей "глобального Юга" хоть в какой-то степени поддержать "формулу мира" Владимира Зеленского, которая абсолютно неприемлема и бесперспективна".