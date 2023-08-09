https://ria.ru/20230809/pekin-1888974227.html

В Пекине выросло число погибших из-за наводнений

В Пекине выросло число погибших из-за наводнений - РИА Новости, 09.08.2023

В Пекине выросло число погибших из-за наводнений

Число погибших от наводнений в Пекине, вызванных проливными дождями, возросло до 33, еще 18 числятся пропавшими, сообщил заместитель мэра Ся Линьмао. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T06:08

2023-08-09T06:08

2023-08-09T06:08

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ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Число погибших от наводнений в Пекине, вызванных проливными дождями, возросло до 33, еще 18 числятся пропавшими, сообщил заместитель мэра Ся Линьмао. Ранее сообщалось об 11 погибших. "К нашему прискорбию, по состоянию на 24:00 8 августа (19.00 мск) в результате стихийного бедствия в городе погибло 33 человека. Смерти в основном вызваны наводнением и разрушением жилых домов", - сказал Ся Линьмао, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, пропавшими числятся 18 человек. В общей численности от наводнений пострадали 1,29 миллиона человек, 59 тысяч домов обрушились, а 147 тысяч получили серьезные повреждения. Материальный ущерб подсчитывается. На северные районы Китая ранее обрушились ливни. На прошлой неделе от сильных дождей пострадал Пекин и окружающая его провинция Хэбэй, в китайской столице количество осадков стало рекордным за 140 лет наблюдений.

https://ria.ru/20230807/navodnenie-1888640683.html

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в мире, пекин, китай, хэбэй