Рейтинг@Mail.ru
В Пекине выросло число погибших из-за наводнений - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:08 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/pekin-1888974227.html
В Пекине выросло число погибших из-за наводнений
В Пекине выросло число погибших из-за наводнений - РИА Новости, 09.08.2023
В Пекине выросло число погибших из-за наводнений
Число погибших от наводнений в Пекине, вызванных проливными дождями, возросло до 33, еще 18 числятся пропавшими, сообщил заместитель мэра Ся Линьмао. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T06:08
2023-08-09T06:08
в мире
пекин
китай
хэбэй
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26295/11/262951163_0:193:3500:2162_1920x0_80_0_0_b2ce629705a0aa93af2e31bfb5478552.jpg
ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Число погибших от наводнений в Пекине, вызванных проливными дождями, возросло до 33, еще 18 числятся пропавшими, сообщил заместитель мэра Ся Линьмао. Ранее сообщалось об 11 погибших. "К нашему прискорбию, по состоянию на 24:00 8 августа (19.00 мск) в результате стихийного бедствия в городе погибло 33 человека. Смерти в основном вызваны наводнением и разрушением жилых домов", - сказал Ся Линьмао, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.По его словам, пропавшими числятся 18 человек. В общей численности от наводнений пострадали 1,29 миллиона человек, 59 тысяч домов обрушились, а 147 тысяч получили серьезные повреждения. Материальный ущерб подсчитывается. На северные районы Китая ранее обрушились ливни. На прошлой неделе от сильных дождей пострадал Пекин и окружающая его провинция Хэбэй, в китайской столице количество осадков стало рекордным за 140 лет наблюдений.
https://ria.ru/20230807/navodnenie-1888640683.html
https://ria.ru/20230808/navodnenie-1888877807.html
пекин
китай
хэбэй
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26295/11/262951163_181:0:3321:2355_1920x0_80_0_0_be4f1cc01024d709278320be6402dea5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, пекин, китай, хэбэй
В мире, Пекин, Китай, Хэбэй
В Пекине выросло число погибших из-за наводнений

Число погибших из-за наводнений в Пекине выросло до 33, еще 18 числятся пропавшими

© JASON LEEНаводнение в Китае
Наводнение в Китае
© JASON LEE
Наводнение в Китае. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 9 авг – РИА Новости. Число погибших от наводнений в Пекине, вызванных проливными дождями, возросло до 33, еще 18 числятся пропавшими, сообщил заместитель мэра Ся Линьмао.
Ранее сообщалось об 11 погибших.
Аляска - РИА Новости, 1920, 07.08.2023
На Аляске ввели режим ЧС из-за наводнения
7 августа, 14:30
"К нашему прискорбию, по состоянию на 24:00 8 августа (19.00 мск) в результате стихийного бедствия в городе погибло 33 человека. Смерти в основном вызваны наводнением и разрушением жилых домов", - сказал Ся Линьмао, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
По его словам, пропавшими числятся 18 человек. В общей численности от наводнений пострадали 1,29 миллиона человек, 59 тысяч домов обрушились, а 147 тысяч получили серьезные повреждения. Материальный ущерб подсчитывается.
На северные районы Китая ранее обрушились ливни. На прошлой неделе от сильных дождей пострадал Пекин и окружающая его провинция Хэбэй, в китайской столице количество осадков стало рекордным за 140 лет наблюдений.
Последствия наводнения в Словении - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В Словении подсчитали ущерб от крупнейшего наводнения
Вчера, 16:01
 
В миреПекинКитайХэбэй
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала