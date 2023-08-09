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На шоу Трэвиса Скотта зрители отравились распыленным перцовым баллончиком - РИА Новости, 09.08.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
10:21 09.08.2023 (обновлено: 13:28 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/otravlenie-1888926670.html
На шоу Трэвиса Скотта зрители отравились распыленным перцовым баллончиком
На шоу Трэвиса Скотта зрители отравились распыленным перцовым баллончиком - РИА Новости, 09.08.2023
На шоу Трэвиса Скотта зрители отравились распыленным перцовым баллончиком
На концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в знаменитом Большом цирке (Circo Massimo) в Риме около 60 человек отравились распыленным среди зрителей... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:21
2023-08-09T13:28
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в знаменитом Большом цирке (Circo Massimo) в Риме около 60 человек отравились распыленным среди зрителей перцовым баллончиком, сообщил телеканал La 7. По информации СМИ, выходку совершила неизвестная группа фанатов, после чего зрители начали жаловаться на головную боль, удушье и першение в горле. &quot;Я практически не дышала и ничего не видела больше десяти минут. Это было ужасно&quot;, — рассказала одна из пострадавших.&quot;Все произошло на моих глазах: один парень рухнул на землю, все закрыли себе лица, и мы кашляли до тех пор, пока нам не стало совсем плохо&quot;, — поделился другой очевидец происшествия. Сейчас итальянская полиция ищет виновных и разбирается в деталях происшествия.Это не первый раз, когда на выступлениях знаменитого рэпера происходят подобные неприятности. Так, на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне (США) 5 ноября 2021 года во время открытия произошла давка, погибли 10 зрителей. На этом же фестивале в 2019 году трех фанатов госпитализировали с повреждениями ног.А на одном из концертов в 2015 году рэп-исполнитель призвал поклонников перепрыгивать через ограждения и прорываться на сцену. Тогда полиция арестовала музыканта и предъявила ему обвинения в нарушении общественного порядка
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На шоу Трэвиса Скотта зрители отравились распыленным перцовым баллончиком

На шоу рэпера Трэвиса Скотта в Риме 60 человек отравились распыленным перцовым баллончиком

© AP Photo / Eric Christian SmithМузыкальный исполнитель Трэвис Скотт
Музыкальный исполнитель Трэвис Скотт - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Eric Christian Smith
Музыкальный исполнитель Трэвис Скотт
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в знаменитом Большом цирке (Circo Massimo) в Риме около 60 человек отравились распыленным среди зрителей перцовым баллончиком, сообщил телеканал La 7.
По информации СМИ, выходку совершила неизвестная группа фанатов, после чего зрители начали жаловаться на головную боль, удушье и першение в горле.
«

"Я практически не дышала и ничего не видела больше десяти минут. Это было ужасно", — рассказала одна из пострадавших.

«

"Все произошло на моих глазах: один парень рухнул на землю, все закрыли себе лица, и мы кашляли до тех пор, пока нам не стало совсем плохо", — поделился другой очевидец происшествия.

Сейчас итальянская полиция ищет виновных и разбирается в деталях происшествия.
Это не первый раз, когда на выступлениях знаменитого рэпера происходят подобные неприятности.
Так, на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне (США) 5 ноября 2021 года во время открытия произошла давка, погибли 10 зрителей. На этом же фестивале в 2019 году трех фанатов госпитализировали с повреждениями ног.
А на одном из концертов в 2015 году рэп-исполнитель призвал поклонников перепрыгивать через ограждения и прорываться на сцену. Тогда полиция арестовала музыканта и предъявила ему обвинения в нарушении общественного порядка
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