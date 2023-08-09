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На шоу Трэвиса Скотта зрители отравились распыленным перцовым баллончиком

На шоу Трэвиса Скотта зрители отравились распыленным перцовым баллончиком - РИА Новости, 09.08.2023

На шоу Трэвиса Скотта зрители отравились распыленным перцовым баллончиком

На концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в знаменитом Большом цирке (Circo Massimo) в Риме около 60 человек отравились распыленным среди зрителей... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:21

2023-08-09T10:21

2023-08-09T13:28

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. На концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в знаменитом Большом цирке (Circo Massimo) в Риме около 60 человек отравились распыленным среди зрителей перцовым баллончиком, сообщил телеканал La 7. По информации СМИ, выходку совершила неизвестная группа фанатов, после чего зрители начали жаловаться на головную боль, удушье и першение в горле. "Я практически не дышала и ничего не видела больше десяти минут. Это было ужасно", — рассказала одна из пострадавших."Все произошло на моих глазах: один парень рухнул на землю, все закрыли себе лица, и мы кашляли до тех пор, пока нам не стало совсем плохо", — поделился другой очевидец происшествия. Сейчас итальянская полиция ищет виновных и разбирается в деталях происшествия.Это не первый раз, когда на выступлениях знаменитого рэпера происходят подобные неприятности. Так, на музыкальном фестивале Astroworld Festival в Хьюстоне (США) 5 ноября 2021 года во время открытия произошла давка, погибли 10 зрителей. На этом же фестивале в 2019 году трех фанатов госпитализировали с повреждениями ног.А на одном из концертов в 2015 году рэп-исполнитель призвал поклонников перепрыгивать через ограждения и прорываться на сцену. Тогда полиция арестовала музыканта и предъявила ему обвинения в нарушении общественного порядка

https://ria.ru/20230705/adel-1882219019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

рим, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, рэп, происшествия, знаменитости, знаменитость