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Опрос показал, сколько россиян смогли отдохнуть в отпуске - РИА Новости, 09.08.2023
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04:35 09.08.2023 (обновлено: 04:42 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/otpusk-1888970632.html
Опрос показал, сколько россиян смогли отдохнуть в отпуске
Опрос показал, сколько россиян смогли отдохнуть в отпуске - РИА Новости, 09.08.2023
Опрос показал, сколько россиян смогли отдохнуть в отпуске
Более 40% россиян не смогли полноценно отдохнуть в первые два месяца лета, при этом расслабиться в отпуске чаще всего мешают переживания из-за работы, плохая... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T04:35
2023-08-09T04:42
россия
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 40% россиян не смогли полноценно отдохнуть в первые два месяца лета, при этом расслабиться в отпуске чаще всего мешают переживания из-за работы, плохая погода и совместный отдых с родственниками, говорится в пресс-релизе группы "Ренессанс страхование" на основе совместного исследования с Ozon Travel."Более трети россиян (42%) считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а каждый четвертый (28%) из них винит во всем недостаточное количество отпускных дней. Как правило, неудовлетворенность отпуском появляется из-за того, что россияне не могут расслабиться - об этом говорит каждый третий респондент (39%)", - указывается в сообщении.От отдыха опрошенных отвлекают переживания за работу - чаще всего такую причину называют миллениалы (рожденные в 1983-2002 годах). Вторым фактором, который помешал россиянам насладиться свободным временем, стала плохая погода. Обычно это является проблемой для бумеров (рожденных между 1945 и 1961 годами). Поездка вместе с родственниками также заставляет напрягаться россиян, при этом четверть зумеров (рожденных после 2003 года) считают это основной причиной неудавшегося отпуска.В пятерку причин, которые мешают расслабиться, вошли также опасения за свою безопасность во время путешествия и языковой барьер, добавляют исследователи.В компаниях также перечислили основные страхи россиян во время отпуска. Большинство (51%) боятся потерять свой багаж или обнаружить, что их вещи были украдены. Чаще всего это опасение встречается у жителей Нижнего Новгорода (62%). 42% респондентов боятся потерять важные документы и банковскую карту - больше всего это пугает респондентов из Перми (60%). Еще 41% россиян боятся, что заболеют или отравятся местной пищей. Этот страх чаще преследует жителей Самары (49%).
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россия
Россия
Опрос показал, сколько россиян смогли отдохнуть в отпуске

Исследование: более 40% россиян не смогли полноценно отдохнуть в отпуске этим летом

© iStock.com / SrdjanPavДевушка на отдыхе в Таиланде
Девушка на отдыхе в Таиланде - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© iStock.com / SrdjanPav
Девушка на отдыхе в Таиланде . Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Более 40% россиян не смогли полноценно отдохнуть в первые два месяца лета, при этом расслабиться в отпуске чаще всего мешают переживания из-за работы, плохая погода и совместный отдых с родственниками, говорится в пресс-релизе группы "Ренессанс страхование" на основе совместного исследования с Ozon Travel.
"Более трети россиян (42%) считают, что за первые два месяца лета им так и не удалось полноценно отдохнуть, а каждый четвертый (28%) из них винит во всем недостаточное количество отпускных дней. Как правило, неудовлетворенность отпуском появляется из-за того, что россияне не могут расслабиться - об этом говорит каждый третий респондент (39%)", - указывается в сообщении.
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От отдыха опрошенных отвлекают переживания за работу - чаще всего такую причину называют миллениалы (рожденные в 1983-2002 годах). Вторым фактором, который помешал россиянам насладиться свободным временем, стала плохая погода. Обычно это является проблемой для бумеров (рожденных между 1945 и 1961 годами). Поездка вместе с родственниками также заставляет напрягаться россиян, при этом четверть зумеров (рожденных после 2003 года) считают это основной причиной неудавшегося отпуска.
В пятерку причин, которые мешают расслабиться, вошли также опасения за свою безопасность во время путешествия и языковой барьер, добавляют исследователи.
В компаниях также перечислили основные страхи россиян во время отпуска. Большинство (51%) боятся потерять свой багаж или обнаружить, что их вещи были украдены. Чаще всего это опасение встречается у жителей Нижнего Новгорода (62%). 42% респондентов боятся потерять важные документы и банковскую карту - больше всего это пугает респондентов из Перми (60%). Еще 41% россиян боятся, что заболеют или отравятся местной пищей. Этот страх чаще преследует жителей Самары (49%).
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