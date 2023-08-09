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В Анапе в отеле, где туристы жили без света, прокомментировали ситуацию - РИА Новости, 09.08.2023
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Туризм
 
20:49 09.08.2023 (обновлено: 20:57 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/oteli-1889163518.html
В Анапе в отеле, где туристы жили без света, прокомментировали ситуацию
В Анапе в отеле, где туристы жили без света, прокомментировали ситуацию - РИА Новости, 09.08.2023
В Анапе в отеле, где туристы жили без света, прокомментировали ситуацию
Сотрудница отеля Sunrise Park Hotel категории "четыре звезды" в Анапе, гости которого жили без электричества, воды и кондиционеров несколько дней, после чего... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:49
2023-08-09T20:57
туризм
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МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Сотрудница отеля Sunrise Park Hotel категории "четыре звезды" в Анапе, гости которого жили без электричества, воды и кондиционеров несколько дней, после чего вызвали полицию, рассказала, что отключение действительно имело место, но с сегодняшнего дня гостиница работает в обычном режиме."Света и правда не было, не работал бассейн, горки, но связано это с проблемами на городской подстанции, – рассказала РИА Новости менеджер по бронированию отеля, представившаяся Татьяной. – С утра все работает, гости отдыхают в обычном режиме".При этом, как сообщает в своем телеграм-канале отдел МВД России по городу Анапе, в гостинице проводится проверка. Название отеля не публикуют, но, судя по ссылкам в посте, речь идет именно о Sunrise Park Hotel. "В одном из отелей города-курорта Анапа на протяжении нескольких дней постояльцев не обеспечили электроэнергией, водопроводной водой и горячим питанием, – говорится в сообщении. – Проблема принесла массу неудобств отдыхающим, а менеджеры предприятия, в свою очередь, игнорировали требования гостей обеспечить их элементарными благами цивилизации". После того как в отдел МВД России по городу Анапе обратились несколько клиентов отеля, на место прибыли сотрудники полиции. "По обращениям граждан полицией Анапы проводятся проверки. Правоохранители дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за обеспечение условий проживания клиентов отеля", – уточнили в полиции. При этом местные СМИ несколько дней писали о проблемах с электроснабжением на курорте. Вчера, по информации издания "Блокнот Анапа", на Пионерском проспекте, где находится отель, произошел пожар на трансформаторной подстанции.Туристам, проживающим в четырехзвездочной гостинице, где номер стоит от 10-14 тысяч рублей в сутки и выше, действительно пришлось нелегко. О проблемах в отеле они сообщали в отзывах. "Важно! В округе часто вырубают электричество надолго! Но в отеле не работает или работает с перебоями генератор, – писала на сайте Tophotels.ru туристка под ником "Лев Уткин". – Он не тянет нагрузку, поэтому не отпускайте детей в лифте одних. Аквапарк и кондиционер не работают из-за этого сутками. В душ – с фонариком"."В один из дней в отеле почти 18 часов свет был с перебоями, генератор не справлялся, – поделилась в отзывах на Яндексе Анастасия Соцкая. – А в другой день отключили горячую воду. Мы вовремя уехали, на 8 августа читаю в новостях, что в отеле по-прежнему нет электричества и горячей воды".Есть и другие жалобы – на качество и ассортимент питания, сервис, чистоту пляжа. Более того, туристы писали, что даже нашли в еде таракана. Эту информацию менеджер по бронированию отеля назвала "провокацией".
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новости - туризм, туризм, туристы, анапа, отели
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Анапа, Отели
В Анапе в отеле, где туристы жили без света, прокомментировали ситуацию

В Анапе в отеле, где гости жили без света и воды, прокомментировали ситуацию

© Фото : ОМВД России по городу АнапеСотрудник полиции в одном из отелей города-курорта Анапа, где постояльцев не обеспечили электроэнергией
Сотрудник полиции в одном из отелей города-курорта Анапа, где постояльцев не обеспечили электроэнергией - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : ОМВД России по городу Анапе
Сотрудник полиции в одном из отелей города-курорта Анапа, где постояльцев не обеспечили электроэнергией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг – РИА Новости. Сотрудница отеля Sunrise Park Hotel категории "четыре звезды" в Анапе, гости которого жили без электричества, воды и кондиционеров несколько дней, после чего вызвали полицию, рассказала, что отключение действительно имело место, но с сегодняшнего дня гостиница работает в обычном режиме.
"Света и правда не было, не работал бассейн, горки, но связано это с проблемами на городской подстанции, – рассказала РИА Новости менеджер по бронированию отеля, представившаяся Татьяной. – С утра все работает, гости отдыхают в обычном режиме".
При этом, как сообщает в своем телеграм-канале отдел МВД России по городу Анапе, в гостинице проводится проверка. Название отеля не публикуют, но, судя по ссылкам в посте, речь идет именно о Sunrise Park Hotel.
"В одном из отелей города-курорта Анапа на протяжении нескольких дней постояльцев не обеспечили электроэнергией, водопроводной водой и горячим питанием, – говорится в сообщении. – Проблема принесла массу неудобств отдыхающим, а менеджеры предприятия, в свою очередь, игнорировали требования гостей обеспечить их элементарными благами цивилизации".

После того как в отдел МВД России по городу Анапе обратились несколько клиентов отеля, на место прибыли сотрудники полиции.

"По обращениям граждан полицией Анапы проводятся проверки. Правоохранители дадут правовую оценку действиям должностных лиц, отвечающих за обеспечение условий проживания клиентов отеля", – уточнили в полиции.
© Фото : ОМВД России по городу АнапеСотрудник полиции в одном из отелей города-курорта Анапа, где постояльцев не обеспечили электроэнергией, водопроводной водой и горячим питанием
Сотрудник полиции в одном из отелей города-курорта Анапа, где постояльцев не обеспечили электроэнергией, водопроводной водой и горячим питанием - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : ОМВД России по городу Анапе
Сотрудник полиции в одном из отелей города-курорта Анапа, где постояльцев не обеспечили электроэнергией, водопроводной водой и горячим питанием
При этом местные СМИ несколько дней писали о проблемах с электроснабжением на курорте. Вчера, по информации издания "Блокнот Анапа", на Пионерском проспекте, где находится отель, произошел пожар на трансформаторной подстанции.
Туристам, проживающим в четырехзвездочной гостинице, где номер стоит от 10-14 тысяч рублей в сутки и выше, действительно пришлось нелегко. О проблемах в отеле они сообщали в отзывах.
«
"Важно! В округе часто вырубают электричество надолго! Но в отеле не работает или работает с перебоями генератор, – писала на сайте Tophotels.ru туристка под ником "Лев Уткин". – Он не тянет нагрузку, поэтому не отпускайте детей в лифте одних. Аквапарк и кондиционер не работают из-за этого сутками. В душ – с фонариком".
"В один из дней в отеле почти 18 часов свет был с перебоями, генератор не справлялся, – поделилась в отзывах на Яндексе Анастасия Соцкая. – А в другой день отключили горячую воду. Мы вовремя уехали, на 8 августа читаю в новостях, что в отеле по-прежнему нет электричества и горячей воды".
Есть и другие жалобы – на качество и ассортимент питания, сервис, чистоту пляжа. Более того, туристы писали, что даже нашли в еде таракана. Эту информацию менеджер по бронированию отеля назвала "провокацией".
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