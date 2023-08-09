https://ria.ru/20230809/opolzen-1889074659.html

Оползень повредил крупный водовод в Сочи

Оползень повредил крупный водовод в Сочи - РИА Новости, 09.08.2023

Оползень повредил крупный водовод в Сочи

Крупный водовод повреждён оползнем в Адлерском районе Сочи, ситуация оценивается как предкритическая, сообщила пресс-служба муниципального унитарного... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:25

2023-08-09T14:25

2023-08-09T14:25

происшествия

сочи

водоканал сочи

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СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Крупный водовод повреждён оползнем в Адлерском районе Сочи, ситуация оценивается как предкритическая, сообщила пресс-служба муниципального унитарного предприятия "Водоканал Сочи". "В районе улицы Ленина вблизи ЖК "Курортный" активизировалась подвижка грунта, которая вызвала прорыв водовода диаметром 800 мм. Инженерными службами водоканала уже выявлено два участка повреждений. Без оперативного вмешательства может произойти крупная коммунальная авария, способная оставить без жизненно важного ресурса на неопределенный срок обширные территории Адлерского и Хостинского районов, а также часть центра Сочи. Ситуация специалистами расценивается как предкритическая", - говорится в телеграм-канале предприятия. Уточняется, что для ликвидации аварии создан оперативный штаб, на месте происшествия специалисты проводят подготовку к ремонтным работам. В "Водоканале" предупреждают, что для восстановительных работ инженеры остановят оборудование главного водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлере и произведут "опустошение систем водоснабжения". "В связи с этим население Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное и ЖК "Министерские озера" столкнется с перебоями в подаче ресурса", - пояснили в пресс-службе предприятия. Там отметили, что работы завершат не ранее 10 августа, а вода начнёт поступать в дома сочинцев только на следующий день. Утром в среду пресс-служба "Водоканала" информировала, что 10 улиц испытывают перебои с водоснабжением из-за аварии, которая произошла на магистральном водоводе в центральном районе Сочи. По-прежнему без воды остаются более 10 улиц микрорайона Макаренко, СНТ "Оазис", микрорайон Соболевка.

https://ria.ru/20230808/muzhchina-1888930913.html

https://ria.ru/20230712/perekrytie-1883658288.html

сочи

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, сочи, водоканал сочи