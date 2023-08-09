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Оползень повредил крупный водовод в Сочи - РИА Новости, 09.08.2023
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14:25 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/opolzen-1889074659.html
Оползень повредил крупный водовод в Сочи
Оползень повредил крупный водовод в Сочи - РИА Новости, 09.08.2023
Оползень повредил крупный водовод в Сочи
Крупный водовод повреждён оползнем в Адлерском районе Сочи, ситуация оценивается как предкритическая, сообщила пресс-служба муниципального унитарного... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:25
2023-08-09T14:25
происшествия
сочи
водоканал сочи
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СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Крупный водовод повреждён оползнем в Адлерском районе Сочи, ситуация оценивается как предкритическая, сообщила пресс-служба муниципального унитарного предприятия "Водоканал Сочи". "В районе улицы Ленина вблизи ЖК "Курортный" активизировалась подвижка грунта, которая вызвала прорыв водовода диаметром 800 мм. Инженерными службами водоканала уже выявлено два участка повреждений. Без оперативного вмешательства может произойти крупная коммунальная авария, способная оставить без жизненно важного ресурса на неопределенный срок обширные территории Адлерского и Хостинского районов, а также часть центра Сочи. Ситуация специалистами расценивается как предкритическая", - говорится в телеграм-канале предприятия. Уточняется, что для ликвидации аварии создан оперативный штаб, на месте происшествия специалисты проводят подготовку к ремонтным работам. В "Водоканале" предупреждают, что для восстановительных работ инженеры остановят оборудование главного водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлере и произведут "опустошение систем водоснабжения". "В связи с этим население Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное и ЖК "Министерские озера" столкнется с перебоями в подаче ресурса", - пояснили в пресс-службе предприятия. Там отметили, что работы завершат не ранее 10 августа, а вода начнёт поступать в дома сочинцев только на следующий день. Утром в среду пресс-служба "Водоканала" информировала, что 10 улиц испытывают перебои с водоснабжением из-за аварии, которая произошла на магистральном водоводе в центральном районе Сочи. По-прежнему без воды остаются более 10 улиц микрорайона Макаренко, СНТ "Оазис", микрорайон Соболевка.
https://ria.ru/20230808/muzhchina-1888930913.html
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происшествия, сочи, водоканал сочи
Происшествия, Сочи, Водоканал Сочи
Оползень повредил крупный водовод в Сочи

Часть Сочи может остаться без воды из-за оползня, повредившего водовод в Адлерском районе

© Сообщество Vkontakte "Любимый Сочи"Оползень в Сочи
Оползень в Сочи
© Сообщество Vkontakte "Любимый Сочи"
Оползень в Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 9 авг - РИА Новости. Крупный водовод повреждён оползнем в Адлерском районе Сочи, ситуация оценивается как предкритическая, сообщила пресс-служба муниципального унитарного предприятия "Водоканал Сочи".
"В районе улицы Ленина вблизи ЖК "Курортный" активизировалась подвижка грунта, которая вызвала прорыв водовода диаметром 800 мм. Инженерными службами водоканала уже выявлено два участка повреждений. Без оперативного вмешательства может произойти крупная коммунальная авария, способная оставить без жизненно важного ресурса на неопределенный срок обширные территории Адлерского и Хостинского районов, а также часть центра Сочи. Ситуация специалистами расценивается как предкритическая", - говорится в телеграм-канале предприятия.
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Уточняется, что для ликвидации аварии создан оперативный штаб, на месте происшествия специалисты проводят подготовку к ремонтным работам. В "Водоканале" предупреждают, что для восстановительных работ инженеры остановят оборудование главного водозаборного комплекса на реке Мзымта в Адлере и произведут "опустошение систем водоснабжения". "В связи с этим население Адлера, Кудепсты, Хосты, Мацесты, Бытхи, микрорайона Светлана, а также села Раздольное и ЖК "Министерские озера" столкнется с перебоями в подаче ресурса", - пояснили в пресс-службе предприятия. Там отметили, что работы завершат не ранее 10 августа, а вода начнёт поступать в дома сочинцев только на следующий день.
Утром в среду пресс-служба "Водоканала" информировала, что 10 улиц испытывают перебои с водоснабжением из-за аварии, которая произошла на магистральном водоводе в центральном районе Сочи. По-прежнему без воды остаются более 10 улиц микрорайона Макаренко, СНТ "Оазис", микрорайон Соболевка.
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