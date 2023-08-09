https://ria.ru/20230809/opk-1889099584.html

Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник ОПК"

Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник ОПК" - РИА Новости, 09.08.2023

Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник ОПК"

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России", соответствующий... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T15:31

2023-08-09T15:31

2023-08-09T22:19

владимир путин

россия

безопасность

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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Установить почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", — говорится в документе. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией документа. Указ вступает в силу со дня его подписания, 9 августа.Согласно положению, почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ" присваивается работникам организаций оборонно-промышленного комплекса и иным гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также за личные заслуги.В частности, указаны заслуги "в разработке, создании, внедрении в производство и организации производства современных образцов вооружения, военной и специальной техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения", в выполнении заданий с опережением графика, в разработке и реализации мер по устойчивому инновационному развитию ОПК.В России ежегодно 19 сентября отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия, специалистов, изучающих историю развития оружейного дела и традиций русского оружия.

https://ria.ru/20230720/geroy-1885312690.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, безопасность