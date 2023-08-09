https://ria.ru/20230809/opk-1889099584.html
Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник ОПК"
Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник ОПК" - РИА Новости, 09.08.2023
Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник ОПК"
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России", соответствующий... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T15:31
2023-08-09T15:31
2023-08-09T22:19
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Установить почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", — говорится в документе. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией документа. Указ вступает в силу со дня его подписания, 9 августа.Согласно положению, почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ" присваивается работникам организаций оборонно-промышленного комплекса и иным гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также за личные заслуги.В частности, указаны заслуги "в разработке, создании, внедрении в производство и организации производства современных образцов вооружения, военной и специальной техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения", в выполнении заданий с опережением графика, в разработке и реализации мер по устойчивому инновационному развитию ОПК.В России ежегодно 19 сентября отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия, специалистов, изучающих историю развития оружейного дела и традиций русского оружия.
https://ria.ru/20230720/geroy-1885312690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин учредил почетное звание "Заслуженный работник ОПК"
Путин учредил в России почетное звание "Заслуженный работник ОПК"
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса России", соответствующий документ
опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: 1. Установить почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", — говорится в документе. Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией документа. Указ вступает в силу со дня его подписания, 9 августа.
Согласно положению, почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ" присваивается работникам организаций оборонно-промышленного комплекса и иным гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также за личные заслуги.
В частности, указаны заслуги "в разработке, создании, внедрении в производство и организации производства современных образцов вооружения, военной и специальной техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения", в выполнении заданий с опережением графика, в разработке и реализации мер по устойчивому инновационному развитию ОПК.
В России ежегодно 19 сентября отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник всех работников оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественного оружия, специалистов, изучающих историю развития оружейного дела и традиций русского оружия.
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