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В Сергиевом Посаде приняли временные меры по выбитым стеклам после взрыва

В Сергиевом Посаде приняли временные меры по выбитым стеклам после взрыва - РИА Новости, 09.08.2023

В Сергиевом Посаде приняли временные меры по выбитым стеклам после взрыва

Сегодня принимаются временные меры по вопросу о разбитых стеклах после взрыва в Сергиевом Посаде, а завтра начнется их замена, сообщили в официальном... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T16:26

2023-08-09T16:26

2023-08-09T16:28

происшествия

взрыв на складе в сергиевом посаде

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сегодня принимаются временные меры по вопросу о разбитых стеклах после взрыва в Сергиевом Посаде, а завтра начнется их замена, сообщили в официальном Telegram-канале администрации городского округа. "Максимально быстро оказать всю необходимую помощь нашим жителям, квартиры которых пострадали от взрыва. Поручение губернатора под личным контролем главы округа. Сегодня принимаем временные меры, завтра приступим к замене выбитых окон", - заявили в ведомстве. Также в сообщении отметили, что главой поставлена четкая задача, чтобы люди на ночь глядя не остались с открытыми окнами. Взрыв в подмосковном Сергиевом Посаде произошел в среду утром. По данным Воробьева, ЧП случилось на складе пиротехники, который арендовала частная компания; пострадали 45 человек, из них 17 человек находятся в стационаре, пятеро в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, взрыв на складе в сергиевом посаде