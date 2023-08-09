https://ria.ru/20230809/obstrel-1889171655.html

ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Донецку

ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Донецку - РИА Новости, 09.08.2023

ВСУ выпустили еще шесть снарядов по Донецку

Украинские войска за десять минут выпустили еще шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T22:17

2023-08-09T22:17

2023-08-09T22:55

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за десять минут выпустили еще шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Немногим ранее в СЦКК заявили, что украинские войска за три минуты - с 21.10 по 21.13 - выпустили шесть кассетных снарядов калибра 155 миллиметров по этому же району Донецка. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 21.30 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230809/obstrel-1889146942.html

донецк

украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк, украина, донецкая народная республика, нато, сцкк