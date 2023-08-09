https://ria.ru/20230809/obstrel-1889146942.html

При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 09.08.2023

При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:47

2023-08-09T18:47

2023-08-09T18:47

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 августа по состоянию на 18.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк: Куйбышевский район - по улице Луговой, 44 погиб мужчина 1946 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район находится в западной части Донецка.

https://ria.ru/20230809/spetsoperatsiya-1889122111.html

донецк

донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины