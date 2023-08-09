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При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:47 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/obstrel-1889146942.html
При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель - РИА Новости, 09.08.2023
При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель
Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:47
2023-08-09T18:47
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 августа по состоянию на 18.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк: Куйбышевский район - по улице Луговой, 44 погиб мужчина 1946 года рождения", - говорится в сообщении представительства. Куйбышевский район находится в западной части Донецка.
https://ria.ru/20230809/spetsoperatsiya-1889122111.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мирный житель

В ДНР сообщили, что при украинском обстреле Куйбышевского района Донецка погиб мужчина

© РИА Новости | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ
Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости
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Осколок снаряда, найденный после обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 9 августа по состоянию на 18.00 поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах Республики: город Донецк: Куйбышевский район - по улице Луговой, 44 погиб мужчина 1946 года рождения", - говорится в сообщении представительства.
Куйбышевский район находится в западной части Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.08.2023
Вчера, 17:49
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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