https://ria.ru/20230809/obstrel-1889136691.html

При обстреле Светлодарска в ДНР пострадали семь человек

При обстреле Светлодарска в ДНР пострадали семь человек - РИА Новости, 09.08.2023

При обстреле Светлодарска в ДНР пострадали семь человек

Семеро жителей Светлодарска в ДНР, в том числе ребенок 2006 года рождения, получили ранения при обстрелах украинскими войсками, сообщила администрация города в... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:59

2023-08-09T17:59

2023-08-09T18:00

специальная военная операция на украине

светлодарск

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Семеро жителей Светлодарска в ДНР, в том числе ребенок 2006 года рождения, получили ранения при обстрелах украинскими войсками, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Сегодня мирный город Светлодарск в очередной раз подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Ранения получили семеро мирных жителей, из них один ребенок 2006 года рождения", - говорится в сообщении. Кроме того, повреждено остекление четырех многоквартирных домов и три автомобиля. Власти также опубликовали фотографии последствий обстрела.

https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html

светлодарск

донецкая народная республика

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светлодарск, донецкая народная республика, происшествия