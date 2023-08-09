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При обстреле Светлодарска в ДНР пострадали семь человек - РИА Новости, 09.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:59 09.08.2023 (обновлено: 18:00 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/obstrel-1889136691.html
При обстреле Светлодарска в ДНР пострадали семь человек
При обстреле Светлодарска в ДНР пострадали семь человек - РИА Новости, 09.08.2023
При обстреле Светлодарска в ДНР пострадали семь человек
Семеро жителей Светлодарска в ДНР, в том числе ребенок 2006 года рождения, получили ранения при обстрелах украинскими войсками, сообщила администрация города в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:59
2023-08-09T18:00
специальная военная операция на украине
светлодарск
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Семеро жителей Светлодарска в ДНР, в том числе ребенок 2006 года рождения, получили ранения при обстрелах украинскими войсками, сообщила администрация города в Telegram-канале. "Сегодня мирный город Светлодарск в очередной раз подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Ранения получили семеро мирных жителей, из них один ребенок 2006 года рождения", - говорится в сообщении. Кроме того, повреждено остекление четырех многоквартирных домов и три автомобиля. Власти также опубликовали фотографии последствий обстрела.
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светлодарск
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светлодарск, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Светлодарск, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При обстреле Светлодарска в ДНР пострадали семь человек

При обстреле со стороны ВСУ семеро жителей Светлодарска в ДНР получили ранения

© Фото : пресс-служба администрации СветлодарскаПоследствия обстрела Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ
Последствия обстрела Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© Фото : пресс-служба администрации Светлодарска
Последствия обстрела Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Семеро жителей Светлодарска в ДНР, в том числе ребенок 2006 года рождения, получили ранения при обстрелах украинскими войсками, сообщила администрация города в Telegram-канале.
"Сегодня мирный город Светлодарск в очередной раз подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины. Ранения получили семеро мирных жителей, из них один ребенок 2006 года рождения", - говорится в сообщении.
Кроме того, повреждено остекление четырех многоквартирных домов и три автомобиля.
Власти также опубликовали фотографии последствий обстрела.
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