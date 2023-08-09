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При украинском обстреле белгородского поселка Горьковский погиб человек
При украинском обстреле белгородского поселка Горьковский погиб человек - РИА Новости, 09.08.2023
При украинском обстреле белгородского поселка Горьковский погиб человек
При обстреле поселка Горьковский погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:55
2023-08-09T17:55
2023-08-09T22:35
специальная военная операция на украине
белгородская область
происшествия
вооруженные силы украины
вячеслав гладков
украина
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БЕЛГОРОД, 9 авг — РИА Новости. При обстреле поселка Горьковский погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."У мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — уточнил глава региона.Кроме того, пострадали четыре местных жителя: трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, а женщина — контузию. Их уже доставили в больницы для оказания медицинской помощи.Гладков добавил, что ВСУ выпустили по населенному пункту, расположенному в Грайворонском городском округе, несколько снарядов, пять из них разорвались в центре поселка.
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белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Вячеслав Гладков, Украина
При украинском обстреле белгородского поселка Горьковский погиб человек
Гладков: при обстреле ВСУ белгородского поселка Горьковский погиб мужчина