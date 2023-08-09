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При украинском обстреле белгородского поселка Горьковский погиб человек

При украинском обстреле белгородского поселка Горьковский погиб человек - РИА Новости, 09.08.2023

При украинском обстреле белгородского поселка Горьковский погиб человек

При обстреле поселка Горьковский погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:55

2023-08-09T17:55

2023-08-09T22:35

специальная военная операция на украине

белгородская область

происшествия

вооруженные силы украины

вячеслав гладков

украина

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БЕЛГОРОД, 9 авг — РИА Новости. При обстреле поселка Горьковский погиб человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."У мужчины осколочные ранения, несовместимые с жизнью", — уточнил глава региона.Кроме того, пострадали четыре местных жителя: трое мужчин получили осколочные ранения нижних конечностей, а женщина — контузию. Их уже доставили в больницы для оказания медицинской помощи.Гладков добавил, что ВСУ выпустили по населенному пункту, расположенному в Грайворонском городском округе, несколько снарядов, пять из них разорвались в центре поселка.

белгородская область

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белгородская область, происшествия, вооруженные силы украины, вячеслав гладков, украина