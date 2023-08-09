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Очевидцы рассказали о гибели четырехлетней девочки при обстреле Донецка ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 09.08.2023 (обновлено: 15:39 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/obstrel-1889083691.html
Очевидцы рассказали о гибели четырехлетней девочки при обстреле Донецка ВСУ
Очевидцы рассказали о гибели четырехлетней девочки при обстреле Донецка ВСУ - РИА Новости, 09.08.2023
Очевидцы рассказали о гибели четырехлетней девочки при обстреле Донецка ВСУ
Девочка в возрасте четырех лет погибла при артиллерийском обстреле украинскими военными Петровского района в Донецке, также разрушен дом, еще три человека... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:55
2023-08-09T15:39
специальная военная операция на украине
петровский район
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
донецк
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Девочка в возрасте четырех лет погибла при артиллерийском обстреле украинскими военными Петровского района в Донецке, также разрушен дом, еще три человека ранены, один из них находится под завалами, передает корреспондент РИА Новости. "Была тишина, потом небольшой шелест, грохот, все полетело, и по всему поселку столб серого дыма, пыли. Сказали снесло крышу. Пришли сюда, посмотрели, ребенок 4 года... Ребенка нет, он лежит под простынею на земле, женщину с сахарным диабетом второй степени еле вытащили, на ней лежала плита", - рассказала очевидец события Раиса. "При обстреле Петровского района в результате прямого попадания полностью разрушен дом по ул. Осоавиахима", - сообщил в своем Telegram-канале глава города Донецка Алексей Кулемзин. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков. За истекшие сутки Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало 98 фактах ведения огня со стороны ВФУ, поступили сведения о гибели трех гражданских лиц, Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2012 г.р., Повреждены 26 жилых домостроений и 10 объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
https://ria.ru/20230725/bastrykin-1886080707.html
петровский район
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"Шелест, грохот, все полетело". Очевидцы о гибели ребенка при обстреле Донецка
Четырехлетняя девочка погибла в Донецке в результате украинского обстрела, еще три человека ранены.
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петровский район, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецк, Происшествия
Очевидцы рассказали о гибели четырехлетней девочки при обстреле Донецка ВСУ

Очевидцы рассказали о гибели четырехлетней девочки при обстреле Петровского района Донецка

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Девочка в возрасте четырех лет погибла при артиллерийском обстреле украинскими военными Петровского района в Донецке, также разрушен дом, еще три человека ранены, один из них находится под завалами, передает корреспондент РИА Новости.
«
"Была тишина, потом небольшой шелест, грохот, все полетело, и по всему поселку столб серого дыма, пыли. Сказали снесло крышу. Пришли сюда, посмотрели, ребенок 4 года... Ребенка нет, он лежит под простынею на земле, женщину с сахарным диабетом второй степени еле вытащили, на ней лежала плита", - рассказала очевидец события Раиса.
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"При обстреле Петровского района в результате прямого попадания полностью разрушен дом по ул. Осоавиахима", - сообщил в своем Telegram-канале глава города Донецка Алексей Кулемзин.
Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
За истекшие сутки Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщало 98 фактах ведения огня со стороны ВФУ, поступили сведения о гибели трех гражданских лиц, Ранения различной степени тяжести получили 11 гражданских лиц, в т.ч. ребенок 2012 г.р., Повреждены 26 жилых домостроений и 10 объектов гражданской инфраструктуры.
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)ДонецкПроисшествия
 
 
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