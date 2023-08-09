Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:42 09.08.2023 (обновлено: 15:05 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/obstrel-1889080915.html
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии - РИА Новости, 09.08.2023
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии
Украинские войска в среду выпустили по территории ДНР 163 боеприпаса из реактивной и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:42
2023-08-09T15:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
петровский район
денис пушилин
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили по территории ДНР 163 боеприпаса из реактивной и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.&quot;Сегодня противник выпустил 163 боеприпаса. По населенным пунктам Республики применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа&quot;, - написал Пушилин.Врио главы ДНР уточнил, что в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом в Петровском районе Донецка погибла девочка, еще два мирных жителя получили ранения. Пострадавшие от обстрела на данный момент получают необходимую медицинскую помощь. Спасатели на месте разбирают завалы, к поисковым работам в Петровском районе подключаются две группы кинологов.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела Киевского района Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что один из украинских снарядов при обстреле города попал в здание школы.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8dcd77297fd843c9df8a804d0633cfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, происшествия, петровский район, денис пушилин, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Петровский район, Денис Пушилин, Донецк
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии

Пушилин: ВСУ в среду выпустили по ДНР 163 боеприпаса из реактивной и ствольной артиллерии

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкНайденные осколки снарядов
Найденные осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Найденные осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили по территории ДНР 163 боеприпаса из реактивной и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале.
«

"Сегодня противник выпустил 163 боеприпаса. По населенным пунктам Республики применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - написал Пушилин.

Врио главы ДНР уточнил, что в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом в Петровском районе Донецка погибла девочка, еще два мирных жителя получили ранения. Пострадавшие от обстрела на данный момент получают необходимую медицинскую помощь. Спасатели на месте разбирают завалы, к поисковым работам в Петровском районе подключаются две группы кинологов.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела Киевского района Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что один из украинских снарядов при обстреле города попал в здание школы.
Сварщик за работой - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
"Несмотря на сильный страх". Как восстанавливают Донецк под обстрелами
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияПетровский районДенис ПушилинДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала