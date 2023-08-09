https://ria.ru/20230809/obstrel-1889080915.html

Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии

Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии - РИА Новости, 09.08.2023

Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии

Украинские войска в среду выпустили по территории ДНР 163 боеприпаса из реактивной и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:42

2023-08-09T14:42

2023-08-09T15:05

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

происшествия

петровский район

денис пушилин

донецк

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ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили по территории ДНР 163 боеприпаса из реактивной и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Сегодня противник выпустил 163 боеприпаса. По населенным пунктам Республики применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - написал Пушилин.Врио главы ДНР уточнил, что в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом в Петровском районе Донецка погибла девочка, еще два мирных жителя получили ранения. Пострадавшие от обстрела на данный момент получают необходимую медицинскую помощь. Спасатели на месте разбирают завалы, к поисковым работам в Петровском районе подключаются две группы кинологов.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела Киевского района Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что один из украинских снарядов при обстреле города попал в здание школы.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

донецкая народная республика

петровский район

донецк

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донецкая народная республика, происшествия, петровский район, денис пушилин, донецк