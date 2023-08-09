https://ria.ru/20230809/obstrel-1889080915.html
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии - РИА Новости, 09.08.2023
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии
Украинские войска в среду выпустили по территории ДНР 163 боеприпаса из реактивной и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:42
2023-08-09T14:42
2023-08-09T15:05
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
происшествия
петровский район
денис пушилин
донецк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_732545940266aa4ed96b22dcddf9e208.jpg
ДОНЕЦК, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска в среду выпустили по территории ДНР 163 боеприпаса из реактивной и ствольной артиллерии калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в Telegram-канале."Сегодня противник выпустил 163 боеприпаса. По населенным пунктам Республики применялась реактивная артиллерия, ствольная артиллерия калибром 152 и 155 миллиметров, в том числе кассетного типа", - написал Пушилин.Врио главы ДНР уточнил, что в результате попадания украинского снаряда в двухэтажный дом в Петровском районе Донецка погибла девочка, еще два мирных жителя получили ранения. Пострадавшие от обстрела на данный момент получают необходимую медицинскую помощь. Спасатели на месте разбирают завалы, к поисковым работам в Петровском районе подключаются две группы кинологов.Мэр Донецка Алексей Кулемзин ранее сообщал о ранении мирного жителя в результате обстрела Киевского района Донецка. Мэр Горловки Иван Приходько сообщал, что один из украинских снарядов при обстреле города попал в здание школы.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
донецкая народная республика
петровский район
донецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/19/1598964449_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8dcd77297fd843c9df8a804d0633cfc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, происшествия, петровский район, денис пушилин, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Петровский район, Денис Пушилин, Донецк
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов из артиллерии
Пушилин: ВСУ в среду выпустили по ДНР 163 боеприпаса из реактивной и ствольной артиллерии