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При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла девочка
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла девочка - РИА Новости, 09.08.2023
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла девочка
При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибла девочка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T14:36
2023-08-09T14:36
2023-08-09T16:26
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
петровский район
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибла девочка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улице Осоавиахима. Царствие небесное маленькому Ангелу!" — написал глава столицы ДНР.Как рассказал корреспондент РИА Новости, в результате обстрела разрушен дом, еще три человека ранены, один из них находится под завалами.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда Донецкая Народная Республика провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.Накануне ВСУ также вели огонь по нескольким районам Донецка. Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что погибли три человека, еще одиннадцать получили ранения.
https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html
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"Шелест, грохот, все полетело". Очевидцы о гибели ребенка при обстреле Донецка
Четырехлетняя девочка погибла в Донецке в результате украинского обстрела, еще три человека ранены.
2023-08-09T14:36
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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), Петровский район, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла девочка
Мэр Кулемзин сообщил о гибели девочки при украинском обстреле Петровского района Донецка