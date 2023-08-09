https://ria.ru/20230809/obstrel-1889079284.html

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла девочка

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла девочка - РИА Новости, 09.08.2023

При обстреле Донецка со стороны украинских войск погибла девочка

При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибла девочка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T14:36

2023-08-09T14:36

2023-08-09T16:26

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

петровский район

денис пушилин

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 9 авг — РИА Новости. При обстреле Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибла девочка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале."По злой воле украинских карателей погибла девочка 2019 года рождения. Вражеский снаряд прилетел в Петровский район на улице Осоавиахима. Царствие небесное маленькому Ангелу!" — написал глава столицы ДНР.Как рассказал корреспондент РИА Новости, в результате обстрела разрушен дом, еще три человека ранены, один из них находится под завалами.Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда Донецкая Народная Республика провозгласила независимость от Киева, этот район начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских военных.Накануне ВСУ также вели огонь по нескольким районам Донецка. Врио главы ДНР Денис Пушилин уточнил, что погибли три человека, еще одиннадцать получили ранения.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

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донецкая народная республика

петровский район

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"Шелест, грохот, все полетело". Очевидцы о гибели ребенка при обстреле Донецка Четырехлетняя девочка погибла в Донецке в результате украинского обстрела, еще три человека ранены. 2023-08-09T14:36 true PT1M29S

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донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), петровский район, денис пушилин, вооруженные силы украины