https://ria.ru/20230809/obstrel-1889009549.html

Украинские войска выпустили десять ракет по поселку в ДНР

Украинские войска выпустили десять ракет по поселку в ДНР - РИА Новости, 09.08.2023

Украинские войска выпустили десять ракет по поселку в ДНР

Украинские войска обстреляли из РСЗО поселок Зайцево в ДНР, выпустив десять ракет, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T11:14

2023-08-09T11:14

2023-08-09T11:14

специальная военная операция на украине

зайцево

донецкая народная республика

происшествия

сцкк

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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО поселок Зайцево в ДНР, выпустив десять ракет, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. В то же время мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что указанный поселок подвергся обстрелу зажигательными снарядами. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20230809/donetsk-1888262881.html

зайцево

донецкая народная республика

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зайцево, донецкая народная республика, происшествия, сцкк