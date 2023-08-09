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Украинские войска выпустили десять ракет по поселку в ДНР
Украинские войска выпустили десять ракет по поселку в ДНР - РИА Новости, 09.08.2023
Украинские войска выпустили десять ракет по поселку в ДНР
Украинские войска обстреляли из РСЗО поселок Зайцево в ДНР, выпустив десять ракет, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T11:14
2023-08-09T11:14
2023-08-09T11:14
специальная военная операция на украине
зайцево
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли из РСЗО поселок Зайцево в ДНР, выпустив десять ракет, сообщило в среду в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.40 (совпадает с мск) – населенный пункт Щербиновка – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале представительства. Тип РСЗО не уточняется. В то же время мэр Горловки Иван Приходько сообщил в своем Telegram-канале, что указанный поселок подвергся обстрелу зажигательными снарядами. Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
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зайцево, донецкая народная республика, происшествия, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Происшествия, СЦКК
Украинские войска выпустили десять ракет по поселку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Зайцево