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СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке

СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке - РИА Новости, 09.08.2023

СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке

Следователи установят причастных к обстрелу съемочной группы телеканала "Россия 24" в Донецке, сообщает СК РФ в своем телеграм-канале. РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T10:25

2023-08-09T10:25

2023-08-09T10:25

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

россия

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи установят причастных к обстрелу съемочной группы телеканала "Россия 24" в Донецке, сообщает СК РФ в своем телеграм-канале. "Во время съемки последствий очередного обстрела со стороны украинских боевиков центра Донецка под огонь вместе с мирными жителями попала и съемочная группа телеканала "Россия 24". Корреспондент Станислав Бернвальд оказал первую помощь раненой женщине. Журналист Антон Хоботов вывез раненого ребенка, которого обнаружили во дворе дома", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что ведомство расследует факт обстрела и "установит круг лиц", причастных к преступлению.

https://ria.ru/20230804/korrespondent-1888127653.html

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Кирилл Волков

происшествия, донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр