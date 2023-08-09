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СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке
СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке - РИА Новости, 09.08.2023
СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке
Следователи установят причастных к обстрелу съемочной группы телеканала "Россия 24" в Донецке, сообщает СК РФ в своем телеграм-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:25
2023-08-09T10:25
2023-08-09T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи установят причастных к обстрелу съемочной группы телеканала "Россия 24" в Донецке, сообщает СК РФ в своем телеграм-канале. "Во время съемки последствий очередного обстрела со стороны украинских боевиков центра Донецка под огонь вместе с мирными жителями попала и съемочная группа телеканала "Россия 24". Корреспондент Станислав Бернвальд оказал первую помощь раненой женщине. Журналист Антон Хоботов вывез раненого ребенка, которого обнаружили во дворе дома", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что ведомство расследует факт обстрела и "установит круг лиц", причастных к преступлению.
https://ria.ru/20230804/korrespondent-1888127653.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке
СК устанавливает причастных к обстрелу в Донецке журналистов ВГТРК Бернвальда и Хоботова