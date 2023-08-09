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СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке - РИА Новости, 09.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:25 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/obstrel-1888996240.html
СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке
СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке - РИА Новости, 09.08.2023
СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке
Следователи установят причастных к обстрелу съемочной группы телеканала "Россия 24" в Донецке, сообщает СК РФ в своем телеграм-канале. РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T10:25
2023-08-09T10:25
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
россия
следственный комитет россии (ск рф)
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи установят причастных к обстрелу съемочной группы телеканала "Россия 24" в Донецке, сообщает СК РФ в своем телеграм-канале. "Во время съемки последствий очередного обстрела со стороны украинских боевиков центра Донецка под огонь вместе с мирными жителями попала и съемочная группа телеканала "Россия 24". Корреспондент Станислав Бернвальд оказал первую помощь раненой женщине. Журналист Антон Хоботов вывез раненого ребенка, которого обнаружили во дворе дома", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что ведомство расследует факт обстрела и "установит круг лиц", причастных к преступлению.
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происшествия, донецк, россия, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Донецкая Народная Республика, Ситуация в ДНР и ЛНР
СК расследует обстрел журналистов телеканала "Россия 24" в Донецке

СК устанавливает причастных к обстрелу в Донецке журналистов ВГТРК Бернвальда и Хоботова

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Следователи установят причастных к обстрелу съемочной группы телеканала "Россия 24" в Донецке, сообщает СК РФ в своем телеграм-канале.
"Во время съемки последствий очередного обстрела со стороны украинских боевиков центра Донецка под огонь вместе с мирными жителями попала и съемочная группа телеканала "Россия 24". Корреспондент Станислав Бернвальд оказал первую помощь раненой женщине. Журналист Антон Хоботов вывез раненого ребенка, которого обнаружили во дворе дома", - говорится в сообщении СК. Отмечается, что ведомство расследует факт обстрела и "установит круг лиц", причастных к преступлению.
Корреспондент РИА Новости Константин Михальчевский - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Журналиста Михальчевского, раненного в Запорожской области, выпишут сегодня
4 августа, 11:01
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Донецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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