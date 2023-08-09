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При обстреле центра Горловки пострадало здание школы
При обстреле центра Горловки пострадало здание школы - РИА Новости, 09.08.2023
При обстреле центра Горловки пострадало здание школы
Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что центр города находится под огнем со стороны украинских войск, один из снарядов попал в здание... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T09:17
2023-08-09T09:17
2023-08-09T09:17
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 9 авг – РИА Новости. Мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил в Telegram-канале, что центр города находится под огнем со стороны украинских войск, один из снарядов попал в здание школы, оно получило повреждения. "Под огнём украинских террористов центр Горловки… Снаряд украинских террористов разорвался во дворе школы №55 (Центрально-Городской район Горловки). Здание школы повреждено", - написал мэр. В то же время представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщает, что с 7.45 мск до 8.35 украинские военные выпустили пятнадцать снарядов калибра 155 и 152 миллиметра по Калининскому, Никитовскому и Центрально-Городскому району Горловки. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
При обстреле центра Горловки пострадало здание школы
Мэр Приходько сообщил о повреждении здания школы при обстреле ВСУ центра Горловки