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Украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 09.08.2023
Украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за прошедшие сутки 98 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 362 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T00:18
2023-08-09T00:18
2023-08-09T00:18
специальная военная операция на украине
происшествия
донецкая народная республика
россия
украина
горловка
сцкк
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки 98 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 362 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "За истекшие сутки представительство сообщало о 98 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... На донецком направлении противник совершил 91 обстрел из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, в том числе с кассетной боевой частью. На горловском 3 обстрела из артиллерии 152 миллиметра. На ясиноватском 3 обстрела из артиллерии 155 миллиметров. На шахтерском 1 обстрела из РСЗО. Выпустив 362 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении представительства. Отмечается, что под огнем украинских войск оказались районы семи населенных пунктов республики: Горловка (Никитовский район), Зайцево, Ясиноватая, Ясиноватский район, город Донецк (Ворошиловский, Куйбышевский, Кировский, Киевский, Петровский районы), Макеевка (Кировский, Советский районы), Шахтерск.
https://ria.ru/20230808/spetsoperatsiya-1888948994.html
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происшествия, донецкая народная республика, россия, украина, горловка, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Россия, Украина, Горловка, СЦКК
Украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 98 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 362 боеприпаса