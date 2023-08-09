https://ria.ru/20230809/niger-1889167276.html
Партия свергнутого президента Нигера попросила мировое сообщество о помощи
Партия свергнутого президента Нигера попросила мировое сообщество о помощи - РИА Новости, 09.08.2023
Партия свергнутого президента Нигера попросила мировое сообщество о помощи
Партия за демократию и социализм Нигера призвала международное сообщество помочь свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму, который, по ее данным,... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T21:03
2023-08-09T21:03
2023-08-09T21:03
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Партия за демократию и социализм Нигера призвала международное сообщество помочь свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму, который, по ее данным, содержится в "жестоких и бесчеловечных условиях". В опубликованном в среду пресс-релизе партия, возглавляемая Базумом, заявила, что мятежники содержат главу государства и его супругу в их официальной резиденции без электричества и воды. "Хуже того, в течение последних пяти дней им не давали свежей пищи", - отмечается в коммюнике. Руководство партии призвало международное сообщество "действовать, чтобы избежать худшего". В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Сам Базум - в порядке, он чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Партия свергнутого президента Нигера попросила мировое сообщество о помощи
Партия за демократию и социализм Нигера попросило мировое сообщество о помощи
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Партия за демократию и социализм Нигера призвала международное сообщество помочь свергнутому президенту страны Мохамеду Базуму, который, по ее данным, содержится в "жестоких и бесчеловечных условиях".
В опубликованном в среду пресс-релизе партия, возглавляемая Базумом, заявила, что мятежники содержат главу государства и его супругу в их официальной резиденции без электричества и воды.
"Хуже того, в течение последних пяти дней им не давали свежей пищи", - отмечается в коммюнике.
Руководство партии призвало международное сообщество "действовать, чтобы избежать худшего".
В конце июля военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее
. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Сам Базум - в порядке, он чувствует себя хорошо, сообщал РИА Новости председатель комиссии Африканского союза
Муса Факи Махамат. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани 28 июля появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Мятежники оставили президента Базума без воды, заявил посол Нигера в Париже