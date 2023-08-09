Рейтинг@Mail.ru
Французские военные отказались покинуть Нигер, заявил советник Базума - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 09.08.2023 (обновлено: 20:52 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/niger-1889164483.html
Французские военные отказались покинуть Нигер, заявил советник Базума
Французские военные отказались покинуть Нигер, заявил советник Базума - РИА Новости, 09.08.2023
Французские военные отказались покинуть Нигер, заявил советник Базума
Французские военные отвергли требования мятежников покинуть Нигер, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:31
2023-08-09T20:52
в мире
нигер
франция
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Французские военные отвергли требования мятежников покинуть Нигер, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума. Ранее мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих. "Хунта требовала ухода французов, но французы отказались уходить. Они не собираются покидать страну, это нелегитимный режим", - сказал советник. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://radiosputnik.ria.ru/20230804/niger-1888147475.html
нигер
франция
абуджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_253cb370a018f8b3e2450cf453966d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Французские военные отказались покинуть Нигер, заявил советник Базума

Советник Базума: французы отвергли требования мятежников покинуть Нигер

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников в Нигере
Сторонники военных мятежников в Нигере - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Французские военные отвергли требования мятежников покинуть Нигер, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума.
Ранее мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих.
"Хунта требовала ухода французов, но французы отказались уходить. Они не собираются покидать страну, это нелегитимный режим", - сказал советник.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники лидера переворота генерала Абдурахмана Тчиани в столице Нигера Ниамее - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
Экс-посол Франции в США назвал главную причину переворота в Нигере
4 августа, 12:13
 
В миреНигерФранцияАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала