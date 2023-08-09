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Французские военные отказались покинуть Нигер, заявил советник Базума
Французские военные отказались покинуть Нигер, заявил советник Базума - РИА Новости, 09.08.2023
Французские военные отказались покинуть Нигер, заявил советник Базума
Французские военные отвергли требования мятежников покинуть Нигер, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:31
2023-08-09T20:31
2023-08-09T20:52
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нигер
франция
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Французские военные отвергли требования мятежников покинуть Нигер, сообщил РИА Новости Антинекар Аль-Хасан, советник свергнутого президента страны Мохамеда Базума. Ранее мятежники, захватившие власть в Нигере, объявили о денонсации военных соглашений с Францией. Всего в Нигере находится 1,5 тысячи французских военнослужащих. "Хунта требовала ухода французов, но французы отказались уходить. Они не собираются покидать страну, это нелегитимный режим", - сказал советник. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://radiosputnik.ria.ru/20230804/niger-1888147475.html
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в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Французские военные отказались покинуть Нигер, заявил советник Базума
Советник Базума: французы отвергли требования мятежников покинуть Нигер