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СМИ: Париж отверг обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушных границ - РИА Новости, 09.08.2023
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20:11 09.08.2023 (обновлено: 20:50 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/niger-1889161914.html
СМИ: Париж отверг обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушных границ
СМИ: Париж отверг обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушных границ - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: Париж отверг обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушных границ
Франция отвергает обвинения мятежников в Нигере в нарушении воздушного пространства страны и освобождении "террористов", сообщило агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T20:11
2023-08-09T20:50
в мире
нигер
франция
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
нджамена
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ПАРИЖ, 9 авг – РИА Новости. Франция отвергает обвинения мятежников в Нигере в нарушении воздушного пространства страны и освобождении "террористов", сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в МИД страны.Ранее мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и освободили "террористов", а также нарушили воздушное пространство страны. Представитель мятежников Амаду Абдраман в эфире местного телеканала сообщил, что силам обороны и безопасности поручено повысить уровень тревоги по всей территории страны, людей призывают оставаться мобилизованными и бдительными."Рейс, совершенный сегодня утром, был скоординирован с армией Нигера и одобрен ею. Ни одного террориста не было освобождено французскими вооруженными силами", - сообщило агентство.Как отмечает агентство, в коммюнике Национального совета по защите отечества Нигера сообщалось, что в 6 утра по местному времени французский военный самолет вылетел из Нджамены в Чаде, "намеренно прервав контакт с авиадиспетчерами" в момент вхождения в воздушное пространство Нигера.Как отметил французский МИД в коммюнике в среду, "заявления против Франции являются очередной попыткой отвлекающего маневра в тот момент, когда ЭКОВАС наращивает посреднические усилия для восстановления конституционного порядка Нигере".В тексте отмечается, что "французские военные, дислоцированные в Нигере, находятся в распоряжении легитимных властей Нигера для борьбы с террористическими группировками, которые дестабилизируют регион и убивают население в Сахеле".Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230805/niger-1888354985.html
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в мире, нигер, франция, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, нджамена
В мире, Нигер, Франция, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Нджамена
СМИ: Париж отверг обвинения мятежников Нигера в нарушении воздушных границ

Франс Пресс: Франция отвергает обвинения мятежников в Нигере в нарушении воздушных границ

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников в Нигере
Сторонники военных мятежников в Нигере - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников в Нигере. Архивное фото
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ПАРИЖ, 9 авг – РИА Новости. Франция отвергает обвинения мятежников в Нигере в нарушении воздушного пространства страны и освобождении "террористов", сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в МИД страны.
Ранее мятежники в Нигере заявили, что французские военные атаковали нацгвардию и освободили "террористов", а также нарушили воздушное пространство страны. Представитель мятежников Амаду Абдраман в эфире местного телеканала сообщил, что силам обороны и безопасности поручено повысить уровень тревоги по всей территории страны, людей призывают оставаться мобилизованными и бдительными.
"Рейс, совершенный сегодня утром, был скоординирован с армией Нигера и одобрен ею. Ни одного террориста не было освобождено французскими вооруженными силами", - сообщило агентство.
Как отмечает агентство, в коммюнике Национального совета по защите отечества Нигера сообщалось, что в 6 утра по местному времени французский военный самолет вылетел из Нджамены в Чаде, "намеренно прервав контакт с авиадиспетчерами" в момент вхождения в воздушное пространство Нигера.
Как отметил французский МИД в коммюнике в среду, "заявления против Франции являются очередной попыткой отвлекающего маневра в тот момент, когда ЭКОВАС наращивает посреднические усилия для восстановления конституционного порядка Нигере".
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В тексте отмечается, что "французские военные, дислоцированные в Нигере, находятся в распоряжении легитимных властей Нигера для борьбы с террористическими группировками, которые дестабилизируют регион и убивают население в Сахеле".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
 
В миреНигерФранцияАбуджаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Нджамена
 
 
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