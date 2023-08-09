Рейтинг@Mail.ru
Вторжение ЭКОВАС в Нигер приведет к войне в Африке, заявил советник Базума - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:31 09.08.2023 (обновлено: 19:51 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/niger-1889154106.html
Вторжение ЭКОВАС в Нигер приведет к войне в Африке, заявил советник Базума
Вторжение ЭКОВАС в Нигер приведет к войне в Африке, заявил советник Базума - РИА Новости, 09.08.2023
Вторжение ЭКОВАС в Нигер приведет к войне в Африке, заявил советник Базума
Интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер может привести к тому, что вся Африка окажется в состоянии войны, заявил РИА... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T19:31
2023-08-09T19:51
в мире
нигер
африка
абуджа
мохамед базум
военный переворот в нигере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_379:210:2908:1633_1920x0_80_0_0_c87f5b3abd32b9e5704a552b8e126d9c.jpg
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер может привести к тому, что вся Африка окажется в состоянии войны, заявил РИА Новости советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан. "Я не думаю, что ЭКОВАС совершит эту ошибку, осуществив военное вмешательство в Нигер, потому что если они вмешаются военным путем, это означает, что вся Африка будет в состоянии войны", - заявил советник. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230809/peregovory-1889152939.html
нигер
африка
абуджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/09/1889128032_604:74:2817:1733_1920x0_80_0_0_f5126c6bd42405779a9f94cb0efe36a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, африка, абуджа, мохамед базум, военный переворот в нигере
В мире, Нигер, Африка, Абуджа, Мохамед Базум, Военный переворот в Нигере
Вторжение ЭКОВАС в Нигер приведет к войне в Африке, заявил советник Базума

Советник Базума: интервенция ЭКОВАС в Нигер может привести к войне во всей Африке

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 9 авг - РИА Новости. Интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер может привести к тому, что вся Африка окажется в состоянии войны, заявил РИА Новости советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан.
"Я не думаю, что ЭКОВАС совершит эту ошибку, осуществив военное вмешательство в Нигер, потому что если они вмешаются военным путем, это означает, что вся Африка будет в состоянии войны", - заявил советник.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
Советник отстраненного президента Нигера заявил о переговорах с ЭКОВАС
Вчера, 19:23
 
В миреНигерАфрикаАбуджаМохамед БазумВоенный переворот в Нигере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала