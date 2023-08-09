https://ria.ru/20230809/niger-1889154106.html

Вторжение ЭКОВАС в Нигер приведет к войне в Африке, заявил советник Базума

Вторжение ЭКОВАС в Нигер приведет к войне в Африке, заявил советник Базума - РИА Новости, 09.08.2023

Вторжение ЭКОВАС в Нигер приведет к войне в Африке, заявил советник Базума

Интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер может привести к тому, что вся Африка окажется в состоянии войны, заявил РИА... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T19:31

2023-08-09T19:31

2023-08-09T19:51

в мире

нигер

африка

абуджа

мохамед базум

военный переворот в нигере

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КАИР, 9 авг - РИА Новости. Интервенция Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в Нигер может привести к тому, что вся Африка окажется в состоянии войны, заявил РИА Новости советник отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума по политическим вопросам Антинекар аль-Хасан. "Я не думаю, что ЭКОВАС совершит эту ошибку, осуществив военное вмешательство в Нигер, потому что если они вмешаются военным путем, это означает, что вся Африка будет в состоянии войны", - заявил советник. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230809/peregovory-1889152939.html

нигер

африка

абуджа

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в мире, нигер, африка, абуджа, мохамед базум, военный переворот в нигере