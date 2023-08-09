Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера - РИА Новости, 09.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 09.08.2023 (обновлено: 18:28 09.08.2023)
https://ria.ru/20230809/niger-1889138471.html
СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера
СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера
Страны Европейского Союза начали подготовку к введению первых санкций в отношении мятежников, совершивших переворот в Нигере, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:05
2023-08-09T18:28
в мире
нигер
европа
абуджа
мохамед базум
евросоюз
военный переворот в нигере
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_0:202:2924:1847_1920x0_80_0_0_28f143261ea2028fb96782b9c6cda99c.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны Европейского Союза начали подготовку к введению первых санкций в отношении мятежников, совершивших переворот в Нигере, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Европе. "Следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты", - передает агентство слова неназванного европейского дипломата. По информации агентства, обсуждение вопроса началось в среду, в ЕС начали обсуждать "критерии" для карательных мер, один из пунктов - введение ограничений из-за "подрыва демократии". Сообщается, что критерии будут согласованы в ближайшее время. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://radiosputnik.ria.ru/20230801/niger-1887649468.html
нигер
европа
абуджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109420_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_253cb370a018f8b3e2450cf453966d39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нигер, европа, абуджа, мохамед базум, евросоюз, военный переворот в нигере
В мире, Нигер, Европа, Абуджа, Мохамед Базум, Евросоюз, Военный переворот в Нигере
СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера

Рейтер: страны Евросоюза введут первые санкции против мятежников Нигера

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников в Нигере
Сторонники военных мятежников в Нигере - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников в Нигере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны Европейского Союза начали подготовку к введению первых санкций в отношении мятежников, совершивших переворот в Нигере, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Европе.
"Следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты", - передает агентство слова неназванного европейского дипломата.
По информации агентства, обсуждение вопроса началось в среду, в ЕС начали обсуждать "критерии" для карательных мер, один из пунктов - введение ограничений из-за "подрыва демократии".
Сообщается, что критерии будут согласованы в ближайшее время.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 01.08.2023
Евросоюз готов поддержать военную операцию против Нигера
1 августа, 17:09
 
В миреНигерЕвропаАбуджаМохамед БазумЕвросоюзВоенный переворот в Нигере
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала