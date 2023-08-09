https://ria.ru/20230809/niger-1889138471.html

СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера

СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера - РИА Новости, 09.08.2023

СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера

Страны Европейского Союза начали подготовку к введению первых санкций в отношении мятежников, совершивших переворот в Нигере, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T18:05

2023-08-09T18:05

2023-08-09T18:28

в мире

нигер

европа

абуджа

мохамед базум

евросоюз

военный переворот в нигере

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны Европейского Союза начали подготовку к введению первых санкций в отношении мятежников, совершивших переворот в Нигере, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Европе. "Следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты", - передает агентство слова неназванного европейского дипломата. По информации агентства, обсуждение вопроса началось в среду, в ЕС начали обсуждать "критерии" для карательных мер, один из пунктов - введение ограничений из-за "подрыва демократии". Сообщается, что критерии будут согласованы в ближайшее время. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://radiosputnik.ria.ru/20230801/niger-1887649468.html

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в мире, нигер, европа, абуджа, мохамед базум, евросоюз, военный переворот в нигере