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СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера
СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера - РИА Новости, 09.08.2023
СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера
Страны Европейского Союза начали подготовку к введению первых санкций в отношении мятежников, совершивших переворот в Нигере, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T18:05
2023-08-09T18:05
2023-08-09T18:28
в мире
нигер
европа
абуджа
мохамед базум
евросоюз
военный переворот в нигере
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Страны Европейского Союза начали подготовку к введению первых санкций в отношении мятежников, совершивших переворот в Нигере, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в Европе. "Следующим шагом будут санкции против отдельных членов хунты", - передает агентство слова неназванного европейского дипломата. По информации агентства, обсуждение вопроса началось в среду, в ЕС начали обсуждать "критерии" для карательных мер, один из пунктов - введение ограничений из-за "подрыва демократии". Сообщается, что критерии будут согласованы в ближайшее время. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://radiosputnik.ria.ru/20230801/niger-1887649468.html
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в мире, нигер, европа, абуджа, мохамед базум, евросоюз, военный переворот в нигере
В мире, Нигер, Европа, Абуджа, Мохамед Базум, Евросоюз, Военный переворот в Нигере
СМИ: Евросоюз введет санкции против мятежников Нигера
Рейтер: страны Евросоюза введут первые санкции против мятежников Нигера