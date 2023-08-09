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Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали ЭКОВАС снять санкции со страны - РИА Новости, 09.08.2023
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17:58 09.08.2023
https://ria.ru/20230809/niger-1889136273.html
Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали ЭКОВАС снять санкции со страны
Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали ЭКОВАС снять санкции со страны - РИА Новости, 09.08.2023
Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали ЭКОВАС снять санкции со страны
Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) снять санкции со страны и найти дипломатические пути... РИА Новости, 09.08.2023
2023-08-09T17:58
2023-08-09T17:58
в мире
нигер
ниамей
абуджа
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) снять санкции со страны и найти дипломатические пути разрешения кризиса. В совместном письме ряд бывших президентов и премьеров заявили, что санкции ЭКОВАС будут иметь "невообразимые катастрофические последствия" на Нигер и на его население. "Мы вас просим снять санкции против народа Нигера и использовать дипломатические и политические пути, чтобы найти с армией мирные и конструктивные решения этого серьезного кризиса, который переживает наша страна", - говорится в письме. Среди подписавших - бывший президент Махаман Усман, бывшие премьеры Сеини Умару, Маман Умару, Хама Амаду, Махамаду Данда. ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В свою очередь тысячи демонстрантов собрались в воскресенье в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230809/niger-1889132499.html
https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889083196.html
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в мире, нигер, ниамей, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Ниамей, Абуджа, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали ЭКОВАС снять санкции со страны

Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали ЭКОВАС снять санкции против их народа

© AP Photo / Sam MednickСотрудники правоохранительных органов в Нигере
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере - РИА Новости, 1920, 09.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники правоохранительных органов в Нигере. Архивное фото
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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) снять санкции со страны и найти дипломатические пути разрешения кризиса.
В совместном письме ряд бывших президентов и премьеров заявили, что санкции ЭКОВАС будут иметь "невообразимые катастрофические последствия" на Нигер и на его население.
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"Мы вас просим снять санкции против народа Нигера и использовать дипломатические и политические пути, чтобы найти с армией мирные и конструктивные решения этого серьезного кризиса, который переживает наша страна", - говорится в письме.
Среди подписавших - бывший президент Махаман Усман, бывшие премьеры Сеини Умару, Маман Умару, Хама Амаду, Махамаду Данда.
ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
В свою очередь тысячи демонстрантов собрались в воскресенье в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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