https://ria.ru/20230809/niger-1889136273.html

Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали ЭКОВАС снять санкции со страны

Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали ЭКОВАС снять санкции со страны - РИА Новости, 09.08.2023

Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали ЭКОВАС снять санкции со страны

Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) снять санкции со страны и найти дипломатические пути... РИА Новости, 09.08.2023

2023-08-09T17:58

2023-08-09T17:58

2023-08-09T17:58

в мире

нигер

ниамей

абуджа

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Бывшие президенты и премьеры Нигера призвали Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) снять санкции со страны и найти дипломатические пути разрешения кризиса. В совместном письме ряд бывших президентов и премьеров заявили, что санкции ЭКОВАС будут иметь "невообразимые катастрофические последствия" на Нигер и на его население. "Мы вас просим снять санкции против народа Нигера и использовать дипломатические и политические пути, чтобы найти с армией мирные и конструктивные решения этого серьезного кризиса, который переживает наша страна", - говорится в письме. Среди подписавших - бывший президент Махаман Усман, бывшие премьеры Сеини Умару, Маман Умару, Хама Амаду, Махамаду Данда. ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников переворота, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. В свою очередь тысячи демонстрантов собрались в воскресенье в столице Нигера Ниамее, чтобы выразить свою поддержку пришедшим к власти военным и осудить наложенные на страну санкции со стороны ЭКОВАС. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Командующий президентской гвардией генерал Абдурахман Тчиани появился в эфире государственного ТВ как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества". Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230809/niger-1889132499.html

https://ria.ru/20230809/sanktsii-1889083196.html

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в мире, нигер, ниамей, абуджа, мохамед базум, переворот в нигере — 2023